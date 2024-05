Formula Uno a Imola, un coro di bambini ex alluvionati canterà l’inno di Mameli prima del via della gara

Sarà il coro di voci bianche di Imola “Il Grillo d’Oro” a cantare l’Inno nazionale domani prima del via del Formula 1 MSC Cruises Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna 2024: il coro, che è collegato all’Antoniano di Bologna famoso per lo Zecchino d’oro, coinvolge bambini dai 4 ai 13 anni ed è diretto da Barbara Bendandi e Valentina Roncassaglia. La formazione sarà costituita da 20 bambini provenienti da località alluvionate nel maggio 2023 che frequentano le scuole primarie di Sasso Morelli e Sesto Imolese.

L’arrangiamento orchestrale è affidato al Maestro Maurizio Spaccazocchi. Ad accompagnare il coro la violinista Beatrice Ferrari, genovese, classe 2001, che si è laureata a marzo all’Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri col Maestro”.

Prima che risuonino le note dell’Inno di Mameli, quasi cento bambini della scuola primaria “Pelloni Tabanelli” di Imola daranno vita a una coreografia di massa, in omaggio ad Ayrton Senna e a Roland Ratzenberger, morti nel tragico Gp del 1994.

Muovendosi all’unisono, alzeranno le braccia al cielo per creare le bandiere di Brasile e Austria. Saranno sempre loro a comporre sullo schieramento il tricolore italiano. Prima dell’accensione dei semafori e dello star ufficiale del GP a intrattenere la folla Ema Stokholma, tv e radio host, DJ e producer.