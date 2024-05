Formula Uno a Imola, le due McLaren sfrecciano nelle libere davanti alle Ferrari

Ultima sessione di libere che a tratti sembra già una gara. Per quasi tutta l’ora anche a occhio nudo si capisce che a spingere di più sono le Ferrari. Ma quando suona la campanella a fine dell’ora in testa la doppietta non è più rossa bensì arancione. Ebbene sì a dispetto della prestazione opaca del giorno prima, che però aveva lasciato intravedere potenzialità con tempi ottimi nei vari settori, le due MCLaren si portano a casa i tempi migliori della mattina.

È vero che né le capolista del mondiale né le Ferrari hanno spinto sul giro di simulazione di gara, anzi la Red Bull non lo ha proprio tentato con Verstappen ancora sotto tono e Perez fuori sul finale alla Gresini: dopo aver ballato sui cordoli, la ghiaia ha la meglio anche su di lui. Scatta la bandiera rossa, ma intanto Piastri fa in tempo a mettersi in testa con un giro netto e insindacabile (1.15.529). Mentre i big sono rientrati, anche Norris si lancia e completa la doppietta, le Ferrari tornano fuori ma il tempo ormai è poco e il traffico in pista non le agevola. Appuntamento alle 16, le qualifiche saranno tutte da vivere col fiato sospeso.

I tempi

1. Piastri, McLaren 1:15.529

2. Norris, McLaren +0.300

3. Sainz, Ferrari +0.538

4. Leclerc, Ferrari +0.558

5. Russell, Mercedes +0.566

6. Verstappen, Red Bull +0.837

7. Albon, Williams +0.941

8. Ocon, Alpine +0.952

9. Stroll, Aston Martin +1.014

10. Hulkenberg, Haas +1.018