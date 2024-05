Formula Uno a Imola: la città si riempie di tifosi per le prime prove VIDEO GALLERY

Ricchissimo il programma del weekend imolese al via da questa mattina, con i tifosi che hanno iniziato ad invadere la città. Dopo i recenti appuntamenti segnati dalle gare Sprint, si torna a un fine settimana in formato standard.

In pista oggi dalle 13.30

Vetture in pista oggi dalle 13.30 per la prima sessione di prove libere, e dalle 17 per la seconda, entrambe della durata di un’ora. Domani alle 12.30 le terze e ultime libere, dopo di che sarà l’ora della pole position: le attesissime qualifiche prenderanno il via alle ore 16. Domenica, infine, dopo la parata dei piloti e di auto storiche tra cui la McLaren del mitico Ayrton Senna, guidata da Sebastian Vettel, scatterà il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna alle ore 15. Ma non solo Formula 1: i tre giorni sul Santerno saranno arricchiti anche dalle gare di Formula 2, Formula 3 e Porsche SuperCup, quest’ultima al primo evento della stagione.

In tv

Tutte le sessioni, sia di Formula 1 che delle categorie minori, saranno trasmesse in diretta su Sky Sport e anche in chiaro su Tv8 nelle giornate di sabato e domenica. Oltre ai consueti pre e post-gara, Sky manderà in onda questa sera lo speciale “Io e Ayrton”, in onore del trentesimo anniversario della scomparsa della leggenda brasiliana.