Formula Uno a Imola: fantastica pole di Verstappen, Leclerc è 3° davanti a Sainz dopo la penalità a Piastri

Uno splendido sabato di prove esalta Max Verstappen (1.14.476), che domani alle 15 partirà davanti a tutti a Imola. Ultimi dieci minuti di tensione massima: le qualifiche si corrono in condizioni di temperatura e vento completamente diverse dal giorno prima. La tensione è altissima da subito, ma la decina che se la gioca in Q3 non manca di sorprese, a cominciare dalle due Racing Bulls che entrano e da Tsunoda in particolare che sta a ruota di Verstappen in tutta la Q2, ma la faentina tiene dentro anche Ricciardo che lascia dietro di sé per 15 centesimi la seconda Red Bull di Perez. Verstappen se la gioca alla grande ed è pole provvisoria, sfondando per primo il muro dell’1’15’’ a 5 minuti e mezzo dalla fine delle qualifiche. Verstappen precede le McLaren di Piastri di 74 millesimi e Norris di 91 millesimi. Piastri però viene penalizzato di tre posizioni in serata per “impeding” su Magnussen in Q1: Leclerc così è 3° e Sainz 4°. Ottimo 7° tempo di Tsunoda con la Racing Bulls: il giapponese precede Hamilton e il compagno di squadra Ricciardo.

I tempi

​1. Max Verstappen, Red Bull 1:14.746

2. Lando Norris, McLaren +0.091

3. Charles Leclerc, Ferrari +0.224

4. Carlos Sainz, Ferrari +0.487

5. Oscar Piastri, McLaren +0074 (penalizzato di 3 posizioni)

6. George Russell, Mercedes +0.488

7. Yuki Tsunoda, Racing Bulls +0.719

8. Lewis Hamilton, Mercedes +0.758

9. Daniel Ricciardo, Racing Bulls +0.928

10. Nico Hulkenberg, Haas +1.234