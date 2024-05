Formula Uno a Imola: domenica chiuso il casello della A14, ecco in quali orari

In occasione del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, che si svolgerà all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, sarà necessario chiudere, domenica 19 maggio, la stazione di Imola, sulla A14 Bologna-Taranto. Lo annuncia Anas in una nota. La chiusura avverrà con queste modalità:

- dalle 7 alle 13 e comunque fino a cessate esigenze, sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona/Pescara;

- dalle 16 alle 20 e comunque fino a cessate esigenze, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bologna e da Pescara/Ancona.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Castel San Pietro, al km 38+200, o di Faenza, al km 64+500.