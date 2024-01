Auto, i forlivesi Succi e Schiumarini guadagnano un’altra posizione alla Dakar

Battute finali per questa Dakar 2024 che continua a riservare colpi di scena. Se tra le prime posizioni della classifica si giocano strategie per il podio, la schiera dei dakariani continua a vivere tappe impegnative e per piloti esperti, perché alla Dakar non ci si improvvisa.

La tappa numero 10 ha visto 371 km di prova speciale su un tracciato ad anello con partenza ed arrivo ad Al Ula, con solo il 14% del percorso su dune ed il resto su strade sterrate dove la velocità era un’opzione da valutare.

Per la tappa numero 10 (Alula-Alula) Andrea Succi è passato al posto di guida e Andrea Schiumarini alla navigazione. Due forature non fermano il team romagnolo che chiude comunque all’11° posto di giornata nella categoria Ultimate T1.2. In generale della stessa categoria salgono al 6° posto. “Stage 10 molto difficile con due forature - dichiara Schiumarini - La prima a 20 km dalla partenza e la seconda durante il tentativo di superare gli altri veicoli sfilati avanti nella polvere. Da lì in poi polvere, polvere e ancora polvere. Solo in alcuni tratti siamo riusciti a gustarci sia una guida veloce, ma attenta, che la bellezza dei paesaggi intorno ad Alula fatti di monoliti color nero/ocra appoggiati sulla sabbia.”