Atletica, Tagliaferri si conferma uno da oro tricolore

Un oro e un argento. Questo l’eccezionale bilancio dei romagnoli ai campionati italiani Allievi, andati in scena lo scorso week-end ad Ancona. Il riccionese Valerio Tagliaferri, ora all’Olimpus San Marino, ha sbaragliato il campo sui 400, mentre la marciatrice imolese Beatrice Palmonari ha preso l’argento sui 3000 metri.

Il bis di Valerio

Tagliaferri ha concesso il bis rispetto al tricolore Cadetti nei 300 ostacoli (datato 2023). Il portacolori dell’Olimpus ha dominato la finale vincendola in 48”66 (nuovo primato personale), con 24 centesimi di vantaggio sul siciliano Daniele Salami (Siracusatletica), che nel finale ha provato una disperata rimonta. Il romagnolo aveva centrato la qualificazione correndo la batteria in 50”03 (pure qui primissimo), senza dimenticare che ha dovuto battere quasi tutti avversari di un anno più grande di lui. Allenato da Dan Mitirica, Tagliaferri ha fatto segnare il quarto crono italiano della storia fra gli Under 18 e ha messo pure un’ipoteca sulla convocazione per gli Europei Under 18 di Banska Bystrica in Slovacchia, dal 18 al 21 luglio.

Beatrice Palmonari, invece, è medaglia d’argento sui 3 km di marcia, chiudendo a ritmo di personale in 14’09”18 (progresso di oltre 7”). La marciatrice imolese, allenata da Augusto Conti e Patrice Terranova, ha confermato la propria capacità di rendere al massimo nelle occasioni importanti e si è arresa solo a Serena Di Fabio della Tethys Chieti (13’25”02), con bronzo alla lombarda Falasconi (14’18”71).

La classe di Giada

Bel 6° posto nel peso per Andrea Bartolini (Libertas Forlì), che lancia a 13.80 e arriva a 30 centimetri dal bronzo (15° Lorenzo Shani a 12.30), sui 60 si ferma in semifinale (12°) la corsa di Fabrizio Caporusso (Libertas Forlì, 7”03 e 7”07), è 24° Giovanni Tentoni (Endas Cesena, 7”15 e 7”20) ed è 17° Alessandro Ripa (Santamonica Misano), che si migliora due volte (7”15 e 7”12).

Al femminile chiude 12a Zoe Fiorentini (Atletica 85 Faenza), eliminata pure lei in semifinale, con 7”83 (7”80 in batteria) e negli 800 Giada Martelli (Atletica Lugo) vince la seconda serie in 2’13”80, demolisce il personale di 2’17”72 ed è quinta per la gioia dell’allenatore Vittorio Ercolani.

Dai 5000 di marcia, 15° Flavio Ferrari (26’01”23), dall’alto il 14° posto di Viola Vincenzi (Endas Cesena, 1.57). Brava nell’asta Gloria Dradi (Nuova Polisport. Consolini), quarta con 3.60 (personale uguagliato), fallendo le tre prove a quel 3.65 che avrebbe significato medaglia. Sesto posto (2° nella finale B) nei 200 metri per Daniele Cetrone (Imola Sacmi Avis) con 22”90, dopo il 22”93 delle batterie, mentre il compagno di squadra Alessandro Benazzi chiude 20° il salto triplo (12.88). Infine sui 60 ostacoli 15a piazza per Angelica Collini dell’Endas Cesena con 8”93 (8”90 in batteria) e nei 1500 arrivano 15a la Martelli (4’49”94) e 20a Letizia Mengozzi (sempre dell’Atletica Lugo) a 4’58”35.