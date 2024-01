Atletica leggera, Pouye, Brini e Mazzanti sugli scudi a Modena

E’ stato un week-end davvero impegnativo per gli atleti romagnoli, con meeting a raffica fra Modena, Padova e Ancona. Da applausi, in particolare, sugli 800 l’imolese Mattia Turchi, ma anche gli Juniores forlivesi Luca Marsicovetere e Paolo Bolognesi fanno molto bene fra 400 e 60 ostacoli.

Qui Modena

Dai 60 ostacoli arriva l’ottimo 2° posto del ravennate Mouhamed Pouye che fa 8”35 e 8”44 in batteria, precedendo l’imolese Michele Brini (8”60 e 8”41 in qualificazione). Pouye è anche 4° sui 60 piani (6”93), mentre Andrea Mazzanti (Atletica Imola) si prende il terzo gradino del podio nel lungo saltando 6.66

Qui Ancona

Tra le Allieve, sui 60 ostacoli, 8”98 in finale per Angelica Collini (Endas Cesena) che chiude seconda dopo il 9”16 della batteria. Nei 400 metri lo Junior Luca Marsicovetere (Libertas Forlì) 4° in 49”01, mentre Paolo Bolognesi (Edera Forlì) è 10° (49”91). Quest’ultimo arriva 2° sui 60 ostacoli in 8”35 davanti al compagno di squadra Adam Gouem (8”36), con Dario Collura (Libertas Forlì) quinto a 8”74 dopo l’8”68 delle qualificazioni.

Il pentathlon Allieve vedi i 2.684 punti (7° posto) per il riminese Daniel Shani: 9”55 sui 60 ostacoli, 5.81 nel lungo, 9.04 nel peso, 1.71 nell’alto e 3’14”56 sui 1000.

I 60 vedono il 6”93 in batteria per l’Allievo Fabrizio Caporusso (Libertas Forlì), poi al 5° posto nella finale B con 6”94. L’imolese Mattia Turchi (Imola Sacmi Avis) si migliora a 1’52”93 sugli 800 ed è sesto, mentre l’1’56”30 vale la nona piazza a Riccardo Sintoni (Libertas Forlì).

Nell’eptathlon 3° con 4.570 punti Yoro Menghi Ndiaye (7”47 sui 60, 6.02 nel lungo, 10.86 nel peso, 1.80 nell’alto, 8”88 sui 60 ostacoli, 4 metri nell’asta e 2’56”07 nei 1500). Dai 60 ecco il 7”54 in batteria (poi 7”58 in finale) per la Junior Melissa Turchi, quarta davanti a Sofia Bedeschi dell’Edera (settima in 7”69), mentre un salto a 1.69 vale nell’alto la seconda piazza a Lucia Andreani (Atletica 75 Cattolica). A livello giovanile sui 600 Ragazzi bel crono di 1’41”52 per Patrick Donati (Libertas Atletica Forlì), 2° al traguardo, poi il Cadetto Rikardo Shytaj (Atl. 75 Cattolica) fa 11.24 nel triplo (5°) e dal peso arriva il 12.17 a firma Luca Zanotti (Endas Cesenatico, 2°).

Qui Padova

Bel secondo posto nei 200 con 24”68 per Alessandra Gasparelli (Olimpus San Marino), battuta solo dalla fenomenale Elena Valensin (classe 2007 dell’Atletica Bergamo), che fa 23”79.