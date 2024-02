Atletica leggera, la velocità romagnola corre verso il podio

E’ una truppa romagnola agguerrita e di qualità, quello che domani e domenica darà l’assalto ai campionati italiani indoor Juniores e Promesse al PalaCasali di Ancona.

Le carte migliori la Romagna se le giocherà soprattutto nella velocità, con Melissa Turchi (60 metri) e Luca Marsicovetere (400) da podio fra gli Juniores mentre i 60 Promesse vedono grandi favorite Carlotta Fedriga dell’Edera Forlì e Alessandra Gasparelli dell’Olimpus San Marino. Tutta la rassegna sarà visibile in diretta streaming su www.atletica.tv.it.

Le gare del sabato

Domani alle 9.30 si apre con il lungo Juniores e una Arianna Rondoni (Endas Cesena) decisa a migliorare il proprio 5.65, mentre alle 10.20 toccherà alle batterie dei 60 Promesse: guida la lista Alessandra Gasparelli (Olimpus), fresca di personale a 7”37. Dietro di lei Carlotta Fedriga dell’Edera Forlì (7”39) e come terza incomoda Ilenia Angelini dell’Esercito (7”45). Semifinali in programma alle 15.10 e finalissima (traguardo minimo per le nostre) alle 18.25.

Alle 10.40 sui 60 Juniores spazio ad Enrico Yeboah Moses (Atletica Imola, 7”02), gara che tra le Promesse vedrà al via già alle 10 il ravennate Mouhamed Pouye (Fratellanza Modena, 6”93). Alle 10.15 ecco Martina Fedriga dell’Edera Forlì nel peso donne (accredito di 13.16), poi alle 11.05 sui 60 Juniores spazio alla già citata Melissa Turchi (Fratellanza), seconda nella lista stagionale a 7”54 (favorita Alice Pagliarini delle Fiamme Gialle, 7”36). Da seguire pure Sofia Bedeschi dell’Edera (7”68), che può sorprendere. Semifinali alle 15.35 e sfida per il titolo alle 18.55. Lucia Andreani (Atletica 75 Cattolica) cercherà fortuna nell’alto Juniores (1.70), mentre sui 1500 della stessa categoria (ore 17.30) occhio alla crescita di Nausica Barberini Magnani (Francesco Francia) e all’affidabilità di Agnese Lanzi (Edera Forlì, 4’39”36).

I 400 Juniores vedranno in pista per le batterie alle 12.45 (finale domenica alle 13.25) Luca Marsicovetere (Libertas Forlì), secondo fra gli iscritti con 48”12 dietro al 47”55 di Simone Giliberto della Siracusa Atletica (al via anche Paolo Bolognesi dell’Edera, 49”75). Alle 16.25 ci sarà l’alto Promesse di Tommaso Arduini (Atletica 75 Cattolica, 2.01), non lontanissimo dal podio, alle 17.30 i 1500 Juniores di Enrico Ricci (Atletica Ravenna) e alle 16.35 i 5000 di marcia (sempre Juniores) con il santarcangiolese Cristian Serra (Montanari, 23’17”54).

Le gare di domenica

Molte intenso anche il programma della seconda giornata. Alle 9 i 60 ostacoli Promesse, con Pouye (8”35) al maschile, Alice Cecchini (Edera, 9”15) e Anna Venieri (Lugo, 9”17) al femminile dalle 9.55 Per tutti semifinali e finali (13.50 e 14.10 a seguire). Alle 9.25 ancora i 60 ostacoli, ma declinati per gli Juniores: dentro Dario Collura (Libertas Forlì, 8”59), Bolognesi (Edera, 8”28) e Adam Gouem (8”36) e Sofia Tarozzi (Atletica 85 Faenza, 9”20) e Giulia Senni (Endas Cesena, 9”13). Per tutti l’obiettivo è migliorare le loro prestazioni.

Sui 200 Juniores è iscritto Marsicovetere (22”20), che potrebbe rinunciare per concentrarsi esclusivamente sui 400, mentre nella gara donne (ore 11.125) sono da podio sia Melissa Turchi (terza a 24”39) sia Sofia Bedeschi a 25”06 (finali alle 14.45). Il menù sarà chiuso, per i romagnoli, dagli 800: alle 15 gli Juniores con Riccardo Sintoni (Libertas Forlì, 1’54”91), alle 15.35 le Promesse con l’ambizioso imolese Mattia Turchi (1’52”44) e in mezzo, alle 15.15, gli 800 Juniores di Rai Lovepreet (Lugo, 2’16”90) e di Alicia Moroncelli (Santamonica Misano, 2’16”52).