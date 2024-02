Atletica leggera,, la Romagna cala gli assi ai tricolori Allievi

Ogni week-end un campionato Italiano. Questa, per tutto febbraio, è la regola valida al Pala Casali di Ancona che, infatti, domani e domenica manderà in scena i tricolori Allievi.

Dopo gli Under 23 (Promesse) e gli Under 20 (Juniores) della scorsa settimana, stavolta è il turno degli Under 18, ovvero i nati nel 2007 e 2008. Atleti che, nel 2024, possono ambire a partecipare agli Europei di categoria, in programma a Banska Bystrica (Slovacchia, dal 18 al 21 luglio).

Numerosa e di qualità, come ormai costante in tutti gli appuntamenti di carattere nazionale, la truppa romagnola, guidata idealmente dagli ambiziosi Caporusso (200), Dradi (asta) e Tagliaferri (400). I campionati italiani Allievi indoor di Ancona saranno trasmessi in diretta streaming su www.atletica.tv .

Il sabato ... della marcia

Il programma ad Ancona si aprirà alle 10.30 di domani con le batterie dei 60 piani, che vedranno in pista Zoe Fiorentini (Atletica 85 Faenza, 7”89) e Sofia Urbinati (Nuova Polisportiva Consolini, 8”00), entrambe chiamate a migliorarsi. A seguire il peso con Andrea Bartolini (Libertas Forlì), che dall’alto del suo personale di 14.15 è sesto nella lista d’iscrizione e potrebbe pure fare un pensierino al podio. In gara anche Daniele Shani (Montanari Gruzza, 11.68).

Sui 60 (primo turno alle 11, finale alle 17.50) Fabrizio Caporusso della Libertas Forlì ha il quinto tempo (6”93), più indietro Giovanni Tentoni (Endas Cesena, 7”12), Alessandro Ripa (Santamonica Misano, 7”18) e Matias Francini (San Marino Athletics Academy, 7”23). Dalle 14.10 spazio all’alto e a Viola Vincenzi (1.61), mentre nei 400 (ore 15.25) cercheranno di sorprendere Biagio Vignatelli (Endas Cesena, 50”63) e il riccionese Valerio Tagliaferri (Olimpus Marino), ottavo fra gli iscritti in 49”77. Alle 16.35 Giada Martelli (Lugo) disputerà i 1500 e poco prima (15.50) la sua compagna di squadra, l’imolese Beatrice Palmonari, è da tenere d’occhio sui 3000 metri di marcia (sesta nel ranking), specie per la sua capacità di esaltarsi nelle gare importanti.

La domenica .... della velocità

Domenica, invece, alle 9 ecco le batterie dei 60 ostacoli con Angelica Collini (Endas Cesena, 8”98), poi alle 10.35 le batterie degli attesissimi (per la Romagna ) 200 metri.

Fabrizio Caporusso (Libertas) è infatti da podio, grazie al 21”97 da terzo nella lista d’iscrizione, e di sicuro vorrà esserci nella finale delle 14.40. Fra i suoi rivali pure l’imolese Daniele Cetrone (22”69) e Biagio Vignatelli (Endas Cesena, 22”67), ma il numero uno resta sicuramente il sardo Diego Nappi (Porto Torres, 21”61).

Dalle 12.40 l’alto con Tommaso Gozzi (Atletica Imola Sacmi Avis, 1.85) e dalle 14.15 il triplo del suo compagno di squadra Alessandro Benazzi (13.27). Può fare molto bene nell’asta Gloria Dradi (Nuova Consolini), in gara dalle 12.20 e sesta in Italia (3.60 d’iscrizione), e come lei Giada Martelli e Letizia Mengozzi dell’Atletica Lugo nei 1500 (ore 15): qui mancano i punti di riferimento perché quasi nessuna delle atlete ha dei tempi sulla specialità indoor e bisognerà quindi scoprire in pista i reali valori.

Infine nell’ultima gara in programma, la staffetta 4x1 giro maschile dalle 16.35, spazio ancora al riminese Shani con la canotta della Self Montanari Gruzza Reggio Emilia.