Atletica Leggera, Gasparelli d’oro, Fedriga d’argento, la velocità tricolore è romagnola

Un oro, due argenti e due bronzi. E’ l’eccezionale bottino dei romagnoli ai tricolori Juniores e Promesse. Il titolo porta la firma sui 60 Promesse della sammarinese Alessandra Gasparelli che in un derby romagnolo ha bruciato Carlotta Fedriga dell’Edera Forlì, mentre gli Juniores Luca Marsicovetere sui 400, Melissa Turchi sui 200 e Lucia Andreani nell’alto hanno allungato la festa.

L’atteso duello

Erano le favorite e non hanno tradito. Sin dal primo turno. La portacolori dell’Olimpus San Marino apriva le batterie con 7”42, la forlivese dell’Edera rispondeva con 7”46. In semifinale toccava prima alla Fedriga (7”43) poi alla Gasparelli (7”40). Nella finalissima, la sammarinese per prendere oro e titolo doveva correre in 7”37 eguagliando il recentissimo primato del Titano, mentre la Fedriga arrivava a soli 3 centesimi. Lontanissime le altre, con Ginevra Ricci dell’Esercito bronzo a 7”51).

Tris di podi

Argento nei 400 Junior di Luca Marsicovetere (Libertas Forlì) che in finale imposta una gara in rimonta su Simone Giliberto arrivando a un soffio (48”29 contro il 48”33 del forlivese). Per Marsicovetere (48”86 in batteria) è il personale indoor e 2° tempo in carriera, dopo il 48”12 outdoor nel 2023. Il portacolori dell’Edera, a nemmeno un’ora dalla finale dei 400, ha poi corso pure quella B dei 200, chiudendo 8° assoluto in 22”35 (22”32 in semifinale). Sempre dalla velocità arriva il bronzo della Juniores Melissa Turchi: 24”76 dopo il 24”69 delle qualificazioni (record individuale), arrendendosi solo ad Alice Pagliarini (24”10) ed Elisa Marcello (24”55). Nella stessa gara 7a assoluta Sofia Bedeschi (Edera Forlì), grazie al 25”28 corso in finale B e al 25”11 delle batterie. La Turchi aveva sfiorato il podio sui 60: quarta la romagnola in 7”63, a soli due centesimi dal bronzo (oro sempre alla Pagliarini con 7”37), dopo il 7”69 sia nelle semifinali che nel 1° turno.

Il “giro” medaglie si chiude col bronzo nell’alto Juniores per Lucia Andreani (Atletica 75 Cattolica), che supera al terzo tentativo 1.68 per quella che è una sua prima volta a livello nazionale.

Mezzofondisti in evidenza

Bel 4° posto negli 800 Promesse di Mattia Turchi (Imola Sacmi Avis) che ferma il cronometro a 1’53”04, sfiorando un podio che sembrava inarrivabile e come lui Adam Gouem (Edera Forlì), 5° nei 60 ostacoli Juniores con 8”19 (a 9 centesimi dal bronzo), dopo l’8”25 nei due turni precedenti. Gli 800 Juniores vedono l’ottava piazza Lovepreet Rai (Atletica Lugo) con 2’16”16 (personale indoor per l’allieva di Vittorio Ercolani) la stessa gara, al maschile, la 12a piazza di Riccardo Sintoni (Libertas Forlì) a 1’57”50. Agnese Lanzi (Edera Forlì) vende cara la pelle nei 1500 metri Juniores (5a con 4’42”47), bene Enrico Ricci (Atletica Ravenna) 7° fra i maschi a 4’01”16 (personale indoor) e Martina Fedriga dell’Edera (7a nel peso Promesse a 12.67). Sui 400 Juniores è 9° Paolo Bolognesi dell’Edera (50”15), stessa posizione del santarcangiolese Cristian Serra nella marcia 5000 metri Juniores (personale assoluto con 23’06”26).