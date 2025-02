Dopo il bronzo conquistato sabato al corpo libero, Niccolò Vannucchi sale sul podio anche nel volteggio. La prima tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica andata in scena in Germania è stata quindi trionfale per il portacolori del Romagna Team. Che ieri più di così non poteva assolutamente fare.

Il ginnasta seguito anche a Cottbus dal tecnico dei biancorossi cesenati Roberto Germani è dunque tornato sul terzo gradino del podio anche dalla rincorsa dei 25 metri. Con un primo salto, il kasamatsu con due avvitamenti e mezzo, da 13,933 (D 4,8 ed E. 9,133) e un secondo, la ribaltata doppio, da 13,866 (D. 4,8 ed E. 9,066), il toscano di nascita e cesenate d’adozione ha messo insieme la media del 13.899 che, grazie anche all’errore dell’uzbeko Mirvaliev nel secondo salto, gli è valso il 3° posto. A vincere è stato l’armeno Artur Davtyan, che nel volteggio è stato campione del Mondo a Liverpool nel 2022 e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo, che ha inanellato due clamorose esecuzioni da 14,900 ciascuna. Secondo l’ucraino Nazar Chepurnyi con la media di 14.216 (14,233 e 14.200).