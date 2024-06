Windsurf, tre giorni grandi firme con il “Ballanti-Saiani”

“Windsurf, giovani e territorio”. Ecco la ricetta del successo del Memorial Ballanti Saiani”, che sbarca all’Adriatico Wind Club dal 28 al 30 giugno.

La terza tappa della Coppa Italia Windsurf giovanile, categoria Techno 293, torna nel ravennate dopo il grande successo della scorsa edizione.

L’evento è stato presentato ieri mattina nel giardino del sodalizio ravennate: a fare gli onori di casa, Giovanni Forani, Giancarlo Baldazzi e Roberto Capponi, rispettivamente presidente, vice e segretario AWC. «Il “Ballanti Saiani” è una delle regate windsurf più belle e dense di significato, che mantiene vivo il ricordo di due atlete e istruttrici, legate al circolo, Dalia Saiani e Lorenza Ballanti - ha detto Forani -. Due windsurfer che sono esempio di passione per la tavola e per il mare che vogliamo far conoscere anche ai più giovani».

Attesi oltre 150 atleti da tutta Italia, con alcuni dei migliori specialisti della categoria. Per i colori ravennati, coach Roberto Pierani schiererà i più esperti Under 15 Tommaso Vallini, Alister Boccanegra, Alessandro La Sala e quattro nuovi atleti: Filippo Margotti (CH4), Eleni Acqua (Experience), Tommaso Negrini e Filippo Verità entrambi Under13)

A Porto Corsini ci sarà anche il raduno tecnico federale, evento di preparazione specifico per questa tappa di Coppa Italia e per il campionato mondiale giovanile, in programma a luglio sul Lago Balaton.

Si sofferma sull’importanza dello sport come strumento di sviluppo sociale Orio Rossi. «Le società sportive come l’AWC compiono un grande lavoro educativo verso i giovani. Praticare sport significa socializzare e abituarsi al rispetto delle regole. Per questo siamo sempre al fianco del club e delle sue attività agonistiche che riguardano i giovani».