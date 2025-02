Vannucchi e De Rosa, due bronzi nella prima tappa della World Cup per il Romagna Team

Impresa della ginnastica italiana, ma soprattutto impresa del Romagna Team. Nella prima tappa della World Cup 2025 in corso a Cottbus, in quella che rappresenta la prima manifestazione a livello mondiale dopo le Olimpiadi di Parigi, Nicolò Vannucchi nel corpo libero ed Edoardo De Rosa nel cavallo con maniglie sono saliti sul podio, conquistando due luccicanti medaglie di bronzo. Se il lombardo De Rosa veste solo da quest’anno la tuta biancorossa del sodalizio cesenate, l’empolese Vannucchi è di fatto un romagnolo acquisito, essendosi trasferito a Cesena da oltre 5 anni.

Il trionfo del Romagna Team assume un peso specifico maggiore se si considera che in questa trasferta tedesca al fianco del responsabile Gianmatteo Centazzo c’è Roberto Germani, che è il tecnico dei biancorossi romagnoli. Ieri Niccolò Vannucchi non ha ripetuto la prestazione mostruosa fornita giovedì in qualifica, che gli era valsa un 13.833, ma si è fermato a 13.533. Sarebbe stato comunque impossibile battere il kazako Milad Karimi, che si è imposto con un esercizio al limite della perfezione (14.133), mentre il giapponese Kazuki Minami ha chiuso 2° con 13.666.

Nel cavallo con maniglie, Edoardo De Rosa ha stampato 13.966 ed è stato preceduto dal taiwanese Yu-Jan Shiao (14.433) e dal giordano Ahmad Abu Al Soud (14.233).

«Siamo contentissimi di questi risultati – le parole del tecnico Roberto Germani - e siamo soddisfatti però dobbiamo rimanere concentrati in vista delle finali di domani (oggi, ndr). Ci sarà tempo per festeggiare».

Oggi, infatti, alla Lausitz Arena, nel prestigioso “Tournament of Masters”, Vannucchi tornerà in pedana nel volteggio: obiettivo, un altro podio.