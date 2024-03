Grande delusione per Sofia Ceccarello, che agli Europei di Gyor fallisce la qualificazione alla finale nella carabina 10 metri, chiude all’11° posto e non conquista così il sospirato pass olimpico per Parigi 2024. La ravennate, dopo il beffardo quarto nella gara a coppie, non è riuscita a riscattarsi e ora avrà solo un ultimo tentativo per qualificarsi alle Olimpiadi.