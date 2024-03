Il 9 e 10 marzo a Tirana si è svolto il Tirana Open E2, competizione con ranking internazionale, al quale partecipavano oltre 1200 atleti provenienti da tutto il mondo. Andreas Miserendino, marignanese di adozione e neo campione italiano del TKD Cattolica-Riccione guidato dal Maestro Davide Berti, ha superato gli ottavi per ranking favorevole quindi è approdato ai quarti dove ha battuto il Greco Vlasopoulos Ioannis, in semifinale il Macedone Stojanovski Teodor ed infine in finale batteva il Bulgaro Worer Platon. Andreas, che con questa vittoria ha guadagnato altri 20 punti nel ranking, sale al 14° posto in classifica mondiale. Il giovane atleta ha già ripreso gli allenamenti in vista del prossimo Open di Spagna che si terrà a La Nucia (Alicante) dal 5 al 7 aprile prossimo.