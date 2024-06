Taekwondo, Miserendino: una nuova impresa in Albania

Un’altra impresa per Andreas Miserendino. Dal 13 al 16 giugno si sono svolti a Tiranagli European Club Championship di Taekwondo che hanno visto la partecipazione di 1650 atleti provenienti da tutta Europa. Miserendino, 14enne cintura nera II dan del TKD Cattolica Riccione diretto dal Maestro Davide Berti, dopo aver superato i sedicesimi per ranking favorevole, ha superato agli ottavi il croato Vito Duranic, ai quarti il greco Mavridis Georgiev, in semifinale il bulgaro Worer Platon ed in una combattuta finale il fortissimo atleta francese Toni Bauduin della “Nice Elite”conquistando l’ambito titolo Europeo.

Con questa vittoria Andreas ha staccato i pass per gli europei cadetti per Nazioni che si terranno a fine ottobre e per il Grand Prix di dicembre. In più ha conquistato ulteriori 20 punti che lo portano ad essere il nuovo N.1 del Ranking.

Andreas, che frequenta la terza media presso la Scuola Santa Filomena di San Giovanni in Marignano, nei giorni precedenti la gara ha affrontato gli esami scritti ed al rientro affronterà quelli orali per ottenere il diploma di licenza media.