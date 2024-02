Taekwondo, Miserendino conquista il titolo italiano Cadetti

Il taekwondo Olimpic Cattolica e Riccione torna ai vertici del taekwondo italiano grazie al bravissimo Andreas Miserendino, cintura nera II Dan. Ieri Miserendino ha conquistato a Torino il titolo italiano nel campionato assoluto Cadetti cinture nere nella categoria 49 kg, vincendo con facilità tutti gli incontri. Andreas ha passato gli ottavi per sorteggio, quindi ha vinto i quarti contro Andrea Cinieri Marzial Mesagne , la semifinale contro Marco Perrotta del taekwondo Galatina e la finale contro Samuele Melas del taekwondo San Sperate. Una serie di vittorie per la gioia del maestro federale Davide Berti, delegato provinciale Coni già abituato in passato a titoli italiani ed europei grazie a suoi atleti convocati dalla nazionale italiana. “La dedizione e la disciplina che il giovane marignanese dedica allo sport - dice Berti - lo hanno reso probabilmente il più talentuoso che ho mai allenato perciò sono fiducioso per gli obiettivi futuri: la selezione per la coppa Italia di giugno come squadra regionale e per la nazionale italiana in vista degli europei sempre in giugno in Albania”. I prossimi impegni saranno il Trofeo Volumnia di Perugia e l’Open G2, con ranking mondiale, di Tirana in Albania.