Spada Under 17, L’ItalRomagna di Delfino, Magni e Sonnessa cerca ad Antalya l’oro europeo a squadre

Dopo l’argento di Nicolò Sonnessa e il bronzo di Francesco Delfino nella prova individuale di spada agli Europei Under 17, oggi i due ravennati e il forlivese Riccardo Magni cercheranno di portare la nazionale made in Romagna sul podio nella prova a squadra. Insieme a Delfino (Circolo Ravennate della Spada), Magni e Sonnessa (Circolo Schermistico Forlivese), scenderà in pedana anche Davide Del Prete del Cs San Nicola La Strada, piccolo paese alle porte di Caserta.

I risultati ottenuti domenica in campo individuale hanno permesso all’Italia di essere testa di serie numero 2 nella prova a squadre. Davanti agli azzurri c’è l’Ucraina, che ha portato Karapysh sul podio con il 3° posto ex-aequo con Delfino, Gula al 5° posto e Khvorost al 6°. Ucraina nella parte alta del tabellone e Italia in quella bassa che scenderà in pedana, come tutte le prime 8 teste di serie, direttamente negli ottavi. Prima rivale, alle 8.20 italiane, la vincente del match dei sedicesimi tra la Svezia di Zimmerman (che domenica ha eliminato Magni) e la Spagna. Vincendo, nei quarti ci sarebbe una nazione tra la Polonia e la Turchia padrona di casa mentre in semifinale si potrebbe trovare la Svizzera (testa di serie numero 3) o la Germania (numero 7). La formula prevede medaglie di bronzo per le due semifinaliste sconfitte e la finalissima alle 13.10 italiane.