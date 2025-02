Spada Under 12, Il Circolo Ravennate si cuce al petto lo scudetto con la squadra maschile ed è terzo con le ragazze

Sabato nell’Under 12 femminile era arrivato il 3° posto del Circolo Ravennate, con Bianca Bencivelli, Sophia Merli e Ginevra Stringa che nei gironi di qualificazione hanno sconfitto 36-9 la Polisportiva Bergamo e 36-21 la Brianzascherma. Quindi negli ottavi di finale ecco il 36-26 sul Cs Castelfranco Veneto e nei quarti il 36-18 sul Cs Terni. In semifinali le ravennati si sono inchinate 29-36 all’Udinese Scherma, poi regolato in finale 36-35 dal Cus Piemonte Orientale. Quinto posto per il Cs Forlivese con Adele Amico, Anita Casacci, Angelica Casoni e Gaia La Biunda; 15° per il Cs Imola (Maria Sofia Aversa, Alyssa Favi e Caterina Tampieri) e 16° per il Cs Cervia (Bianca Ioli, Bianca Rapposelli e Chantal Rebecca Rovigatti).

Domenica ecco l’oro del Circolo Ravennate maschile, con Maicol Consiglio, Yehor Karyuchenko e Filippo Zuffi che in finale hanno superato 36-28 il Cs Ivrea. In precedenza c’erano stati il 36-27 sul PentaModena, il 36-27 sul Cus Piemonte Orientale, il 36-32 sul Cus Pavia e in semifinale il 36-26 sul Chiavari. Anche in campo maschile 5° posto per il Cs Forlivese con Leonardo Bagattoni, Giulio Gentilini, Luca Lombini e Filippo Reseda Arfelli. Poi 25° posto per il Cs Imola e 40° per il Cs Cervia.