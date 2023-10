Softball, Forlì diventa Italposa e oggi pomeriggio va a caccia del sesto scudetto della sua storia

Siamo all’atto finale del campionato di softball e la prima vittoria il Softball Forlì l’ha ottenuta ieri. Il presidentissimo Giovanni Bombacci ha infatti strappato un contratto pluriennale con il nuovo main sponsor, l’azienda forlivese Italposa, attiva nel campo della pavimentazione e della ristrutturazione edilizia che già da oggi sarà presente sulle casacche delle giocatrici forlivesi.

E il neo partner potrebbe festeggiare a tempo di record. Oggi infatti al diamante Buscherini va in scena il secondo atto delle Italian Baseball Series tra Forlì e Caronno e la squadra di Juni Francisca si gioca il primo di tre match ball a sua disposizione.

Il verdetto delle prime due partite in terra lombarda è stato chiaro: 2-0 per Forlì, ora vicinissima al sesto scudetto.

Ma si sa che nulla è scontato e se è vero che Forlì è ancor più favorita di quanto fosse alla vigilia delle partite d’andata, si riparte da zero a zero. Garatre è in programma alle 16, l’eventuale bella a seguire, nel caso fosse necessaria la bella, si giocherebbe domani mattina alle 11.

Perchè Forlì resta nettamente favorita? Perché può contare sulla forza di una pedana di lancio che dopo aver azzerato il line-up di Saronno in semifinale, ha fatto altrettanto nelle prime due partite a Caronno. I pitcher partenti Ilaria Cacciamani e Myka Sutherlin sono state intoccabili e al resto ci ha pensato un line-up che ha colpito duro (quattro fuoricampo, il doppio in tutti i play-off) e con continuità (33 valide, media battuta .340). Non solo, la condizione di tutta la squadra appare invidiabile, sicuramente ha raggiunto il picco stagionale proprio in queste occasioni.

Perchè è meglio tenere i piedi per terra? Caronno ha sicuramente pagato l’emozione della prima finale scudetto della sua storia, ma non è arrivata in finale per caso e se dovesse vincere garatre, poi sarebbe molto difficile per Forlì battere per la seconda volta la cubana Yilian Tornes.

Da segnalare infine che sempre oggi l’Under 15 del Softball Forlì è impegnata a Bollate nelle Final Four per lo scudetto di categoria. Le giovanissime romagnole affrontano in semifinale le favoritissime padrone di casa. La vincente sfiderà nella finalissima chi la spunterà tra Caronno e Rovigo.

BASEBALL

Oggi allo stadiole “vecchie glorie”con Rick Waits

Una reunion e un’altra festa promozione. Oggi allo stadio di via Monaco ci sarà il “Baseball Day” con l’adunata sul diamante di alcune glorie del batti e corri riminese che scenderanno in campo contro New Rimini guidata da Gibi Zucconi, fresca di promozione in serie A. Su tutti sicuramente Rick Waits, già tornato lo scorso anno a Rimini dove ha lasciato un ricordo indelebile fatto di due scudetti e una coppa dei campioni conquistati nel doppio ruolo di pitcher e manager. Sono attesi, tra gli altri, Elio Gambuti, Mike Romano, Eddy Orrizzi, John Long, Franco Vandi, Gibo Grassi, Andrea Evangelisti, Albo Bernardi, Dodo Uberti, Claudio Di Raffaele, Paolo Del Bianco, Mimmo Ricciotti. Beppe Carelli, Giorgio Pruccoli, Gastone Zucconi e anche tanti altri delle generazioni più recenti. Sarebbe bello se ci fosse anche la presenza della famiglia Zangheri in ricordo dell’indimenticato Rino.