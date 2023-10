Softball A1, l’Italposa Forlì vince il suo sesto scudetto

Il Softball Forlì, da venerdì sponsorizzato Italposa, torna sul trono d’Italia a due anni di distanza. La squadra del presidentissimo Giovanni Bombacci e del tecnico Juni Francisca ha conquistato poco fa il suo sesto scudetto battendo Caronno 3-0 nella serie finale. Un dominio assoluto quello della squadra romagnola nei play-off che ha rifilato due “cappotti” prima al Saronno in semifinale e poi al Caronno nella finalissima. Garatre è stata incredibile: sotto 0-1 in apertura, Forlì ha rimontato e sorpassato e si è portata a un solo out dallo scudetto prima di subire il fuoricampo del 3-3. Tutto da rifare, ma al settimo inning Forlì ha riempito le basi e la giovane Alice Spiotta ha battuto la valida dello scudetto.