Scherma, Mondiali Under 20 in Brasile: convocata la spadista cesenate Mariachiara Testa

C’è anche la diciottenne cesenate Mariachiara Testa tra i 41 atleti convocati dalla Fis per i Mondiali Under 20 e Under 17 di scherma in programma dal 1° al 9 aprile a Rio de Janeiro. La portacolori del Circolo Schermistico Forlivese, già azzurra ai recenti campionati europei di Tbilisi, è reduce da un ottimo 3° posto ai campionati italiani Under 23. Mariachiara Testa disputerà la rassegna Giovani Under 20 e scenderà in pedana martedì 7 aprile nella prova individuale e sabato 9 aprile nella prova a squadre insieme a Maria Roberta Casale, Ludovica Costantini e Giulia Paulis.