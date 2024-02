Scherma: Galassi, Sonnessa e Testa convocati per gli Europei

Belle notizie per la scherma romagnola, che presenterà tre atleti di primo piano ai prossimi campionati Europei Cadetti e Giovani in programma al Pala Vesuvio di Napoli dal 22 al 29 febbraio. Il ct azzurro della spada, Dario Chiadò, ha convocato infatti Matteo Galassi (Cs Carabinieri) nella selezione Giovani Under 20 e i due portacolori del Circolo Schermistico Forlivese, Niccolò Sonnessa e Mariachiara Testa, per i Cadetti Under 17.

Il cervese Galassi ha tutte le carte in regola per puntare al titolo europeo e sarà in pedana lunedì 26, mentre mercoledì 28 disputerà la prova a squadre. Il ravennate Sonnessa corona una stagione ricca di soddisfazioni e sarà il primo a gareggiare al Pala Vesuvio giovedì 22 nell’individuale (sabato 24 poi la prova a squadre). Primo Europeo per la cesenate Testa, che potrà mettere a frutto l’esperienza maturata ai Mondiali e pensare in grande sia nell’individuale (venerdì 23) che a squadre (domenica 25).

Un’altra doppietta

Le soddisfazioni per il Circolo Schermistico Forlivese non sono finite, perchè le sorelle Ellissa e Zakiya Chraim disputeranno i campionati asiatici sotto la bandiera del Libano, con tutte le possibilità di giocarsi una medaglia, sia nella prova individuale che in quella a squadre.