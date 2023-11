Scherma, Galassi si conferma re dei giovani

Matteo Galassi, cervese in forza ai Carabinieri ma allenato dalla maestra Greta Pirini al Circolo spada Cervia, ha vinto la Prima Prova Nazionale Giovani Under 20. Il vice campione italiano ha sconfitto in finale il friuliano Paoletti per 15-7, mentre in semifinale era stato il bergamasco Rizzi a pagare dazio 15-6. Ottimo 3° posto per l’ex compagno di club di Galassi, Enrico De Pol, ora alla Schermistica Lughese, che in semifinale aveva ceduto 15-11 a Paoletti. Buoni piazzamenti per Francesco Segurini (Schermistica Lughese) 10°, per Matteo Rossi (Accademia Rubicone) 11° e soprattutto per il quindicenne Riccardo Magni (Circolo Schermistico Forlivese) 15°.

Giovani, Asia ai piedi del podio

In campo femminile Asia Vitali (Sc Forlivese) dopo gironi eliminatorio fantastici che le avevano regalato il numero 1 in tabellone, ha battuto Deva Pantaleo 15-14, Rachele Pulcini 15-11, Matilde Bellini 15-10, la compagna di squadra Mariachiara Testa 15-11 prima di cedere 13-15 ad Elisa Treglia nei quarti. Asia Vitali ha chiuso 5ª con la cesenate Mariachiara Testa (Cs Forlivese) 12ª. Da segnalare il 25° posto di Elena Antonucci, il 27° di Giada Russo, il 41° di Lavinia Delfino, il 45° di Alice Casamenti e il 58° di Rachele Baruzzi, tutte del Circolo Ravennate, ma anche il 57° di Evita Bonzano e il 73° di Anita Negroni del Cs Imola.

Cadetti, Utili d’argento

Il cambio di casacca, dal Cs Forlivese al Circolo Ravennate, ha fatto bene a Matteo Utili, che ha centrato uno splendido 2° posto nella Prima Prova Nazionale Cadetti Under 17 di spada. Utili si è arreso in finale al modenese Federico Varone (15-11), dopo aver battuto, nell’ordine, Bernabei 15-4, Balasso 15-10, Heim 15-12, Supino 15-6, Leporati 15-13, l’ex compagno di squadra Nicolò Sonnessa 15-13 e Casalegno 15-12. Ottimi piazzamenti per il già citato Nicolò Sonnessa (Cs Forlivese) 6° per Francesco Delfino (Circolo Ravennate) 7°, per Riccardo Magni (Cs Forlivese) 11° e per Brando Foschini (Accademia Rubicone) 19°.

Cadette, Testa sul podio

In campo femminile, Mariachiara Testa, che era la favorita per il successo, ha ottenuto un ottimo 3° posto. Dopo aver vinto i primi 12 assalti ha ceduto a Mariacarolina Chiarolanza in una semifinale molto tattica chiusa 14-10. Non benissimo le altre romagnole: da segnalare il 19° posto di Elena Antonucci (Circolo Ravennate), il 22° di Chiara Rossi (Accademia Rubicone), il 31° di Greta Merola (Circolo Ravennate), il 34° di Zakiya Chraim (Cs Forlivese), il 46° di Chiara Castagnoli (Cs Forlivese) e il 50° di Caterina Zucconi (Ariminum).