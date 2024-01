Scherma, a Berlino un argento vivo per Galassi

Un’altra fantastica prestazione di Matteo Galassi. Il diciottenne spadista di Cervia ha chiuso al 2° posto il prestigioso Weiss Bar 2024, manifestazione Open di Berlino. Se la nazionale italiana utilizza da sempre questa tappa tedesca per far crescere i suoi migliori Under 23, altre nazioni mandano a Berlino tutti gli atleti che desiderano partecipare. A sconfiggere Galassi nell’atto conclusivo è così stato il trentaduenne ceco Jan Kuf, che nella vita di tutti i giorni non fa lo spadista, ma è nazionale ceco di pentathlon moderno (tra le cui 5 discpline c’è anche la scherma e per questo Kuf è così forte). Kuf non è un atleta di pentathlon moderno qualsiasi: nel 2015 è stato campione del Mondo in staffetta mista, nel 2016 ha vinto l’oro individuale agli Europei, alle Olimpiadi di Tokyo è arrivato 8° e quest’anno punta a migliorarsi in quelle di Parigi.

Due romagnoli sul podio

Kuf nella finale di ieri si è imposto sul carabiniere Galassi (Circolo della scherma Cervia) per 15-12. Con l’identico risultato aveva sconfitto in semifinale un altro romagnolo, l’imolese Fabrizio Di Marco (Circolo schermistico Forlivese), relegato così al 3° posto. Due romagnoli su un podio in una manifestazione così prestigiosa non si erano probabilmente mai visti. Ma Galassi e Di Marco si sono meritato tutto, tirando per due giorni (sabato c’erano stati i gironi eliminatori e i primi due turni del tabellone, ieri la parte “importante” della gara) in modo splendido. Per Di Marco è la conferma che il suo percorso di crescita continua sicuro e costante, per Galassi è una sorta di consacrazione anche a livello assoluto, dopo la vittoria di una settimana fa a Udine nella prova di Coppa del Mondo Under 20. A Berlino erano presenti altre quattro spade romagnole: in campo maschile 20° posto per Marco Malaguti, ferrarese che quest’anno è passato nel Cs Forlivese, e 132° posto per il forlivese Dario Remondini (Fiamme Azzurre). In campo femminile, ottima 17a piazza per la ravennate Alessia Pizzini (Fiamme Oro) e 98° posto per Beatrice Fava, marchigiana in forza al Circolo Ravennate.

Mariachiara, che peccato

A Bratislava si è chiusa ieri la tre giorni dedicata al Circuito Cadetti. Terzo posto a squadre per l’Italia di Nicolò Sonnessa (Cs Forlivese) e quarto posto per Italia 2 di Francesco Delfino (Circolo Ravennate). Nell’individuale femminile, i gironi avevano fatto illudere, con il 1° posto assoluto della cesenate Mariachiara Testa. La spadista del Cs Forlivese ha anche iniziato benissimo il tabellone ad eliminazione diretta, salvo fermarsi nei sedicesimi di finale 15-11 sotto i colpi della svizzera Dana Rezzonico e chiudendo così al 17° posto, che arriva un mese dopo l’8° posto di Copenaghen. Così le altre romagnole: 52a Chiara Castagnoli (Cs Forlivese), 59a Alice Casamenti (Circolo Ravennate), 109a Elena Antonucci (Circolo Ravennate), 183a Zakiya Chraim (Cs Forlivese) e 184a Elissa Chraim (Cs Forlivese) .