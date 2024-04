Podismo, una domenica di lusso con la Rimini Marathon

La definizione giusta è “Rimini Marathon 2024”. Infatti la nona edizione della famosa gara podistica ideata dall’omonimo gruppo ha subìto diverse variazioni, la più importante delle quali è dimezzare la distanza, quindi l’albo d’oro della 42K si ferma per ora a otto vincitori. Anche l’accoglienza cambia sede, trasferendosi a Viserba presso il Club del Sole Rimini Family Village, che già da ieri ha accolto tanti runners. Oggi pomeriggio resta confermata la Kid’s Run di 2.000 metri, che dalle 16.30 vedrà divertirsi bambini da 6 ad 11 anni. Domattina occhi puntati sulla km 21,097 agonistica, che ha finito i 2.500 pettorali previsti, e vede favoriti i due romagnoli Alberto Della Pasqua e Federica Moroni, con possibili outsider da fuori regione, in rampa di lancio alle 9,30 ed a seguire la Tenmiles (km 16,09), propedeutica per la preparazione di prossime maratone, e la family run, che insieme potrebbero collezionare altri 4.000 concorrenti. Come sempre buona parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza e la tradizione del raduno degli spingitori di carrozzelle si perpetuerà anche quest’anno.

Alfonsine

A cercare consensi però sarà anche il 40° “Gp Liberazione”, che conferma il ritrovo in Piazza Gramsci, sempre domattina. La Pod.Alfonsinese proporrà ancora il percorso di km 10 agonistico, con già 238 preiscritti, che scatteranno alle 9,30, dopo aver ricordato la memoria di Nadia Luzzaro. Per la prima volta questa prova è valida per il circuito nazionale “Vivicittà”, indetto dalla Uisp, che al termine proporrà una maxiclassifica cumulativa, tra tutte le 40 sedi in Italia. Tra i favoriti spiccano Rudy Magagnoli, che ha deciso di non correre nell’omologa prova di Ferrara, sua seconda casa, Pagliai e Guidetti, mentre tra le donne difficilmente la vittoria sfuggirà a Martina Facciani, già protagonista sui 10.000 di Cesenatico, e da seguire anche la Piancastelli e la giovanissima Pezzini. I tifosi di casa però non avranno occhi che per Giorgia Bonci, fresca del successo alla Maratona del Lamone, ed anche per Davide Tavalazzi. Oltre 100 i premi individuali, tra cui spicca il Trofeo Anpi, ma anche tanti punti per le classifiche del Campionato Uisp territoriale su strada, dove il Gs Lamone si schiera con ben 60 unità.

Camminata

Oggi a Bagnara di Romagna è in programma la 3a “Camminata di primavera” (15,30, km 9).

Presentazione

Intanto questa mattina alle 10, presso la Sala Consiliare del Comune di Castel Bolognese verrà svelata la 41a edizione della “50 Km di Romagna”, seconda tappa del Trittico di Romagna, con una marea di concorrenti già iscritti e tra loro grandi specialisti a livello mondiale, come nell’ ultima edizione, sia in campo maschile che femminile.