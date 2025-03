Podismo, domenica 9 marzo la “Straforlì Run in the City”

Domenica 9 marzo alle 9.30 torna la seconda edizione della Straforlì Run in the City, organizzata dall’Overcome Team, con il patrocinio del Comune di Forlì. Da Piazza Saffi partirà la 21 km competitiva, un percorso veloce e suggestivo che attraverserà le vie più iconiche della città. Pochi minuti dopo, sarà la volta della Family Run, una corsa e camminata ludico motoria di 8 km aperta a tutti, pensata per coinvolgere famiglie e bambini. Il percorso, quasi interamente cittadino, toccherà tutte le porte e i quartieri principali di Forlì.

Info: www.straforli.com straforlirun@gmail.com. Inscrizioni a questo link.