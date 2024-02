Nuoto paralimpico, Albini e Cremonini qualificate agli assoluti invernali

Ottimi risultati per Maria Benedetta Albini e Virginia Cremonini, due tra le atlete paralimpiche dell’Imolanuoto, alle ultime manifestazioni utili per conseguire i pass alla 17a edizione dei campionati assoluti invernali-World Series in programma dal 14 al 17 marzo a Lignano Sabbiadoro.

Fra San Marino e Sassuolo

Entrambe hanno gareggiato al 21° Meeting del Titano di San Marino. Nella vasca da 50 metri si sono confrontate con molte atlete della nazionale di nuoto paralimpico, conseguendo il tempo limite nella gara dei 50 stile libero per le rispettive classi di appartenenza. Albini (1994) ha nuotato i 50 in 55”57 (il limite per la S6 era 56”), mentre Cremonini (2002) nella stessa distanza ha siglato un buon 50”31, che conferma la qualifica ottenuta lo scorso anno.

Domenica 11 febbraio, a Sassuolo, invece, si è svolto il 9° trofeo “Città di Sassuolo” in vasca da 25 metri. In questa manifestazione le serie erano miste, con atleti Fin e Finp in acqua assieme, un aspetto che aumenta la competitività, Maria Benedetta Albini ha infatti nuotato il proprio record personale centrando la qualifica anche nella gara dei 100 stile, grazie a un ottimo 2’06”14 (2’07” era il limite previsto per la classe S6).

La gioia di Roberta

Roberta Randi, la sua allenatrice, commenta così la prestazione dell’atleta. «Con Maria Benedetta siamo molto soddisfatte della prestazione, soprattutto perché è riuscita a nuotare questo ottimo tempo nonostante il tuffo e il tempo di reazione ai blocchi siano da migliorare. Proprio per questo stiamo lavorando molto sulle partenze, e continueremo. Adesso valuteremo se gareggiare anche nei 100 stile o concentrarci invece solo sui 50 e sui 100 rana».

Niente da fare purtroppo per Virginia Cremonini che ha provato a centrare il tempo limite anche nella specialità dei 50 farfalla, ma è stata fermata da una squalifica per nuotata irregolare.

A marzo a Lignano Sabbiadoro a queste gare si sommeranno ai 100 rana, distanza nella quale le due atlete si erano già qualificate in precedenza ai campionati assoluti di nuoto paralimpico in vasca corta a Ostia di novembre, andando entrambe a medaglia.