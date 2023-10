Nuoto, Cerasuolo al “Città di Firenze” pensando agli Assoluti e agli Europei

La breve ma intensa stagione dei meeting autunnali in Italia passa da Firenze nel fine settimana con la seconda edizione del trofeo “Città di Firenze” in programma alla piscina Comunale di Bellariva, che vede al via anche una nutrita rappresentanza di atleti romagnoli.

Saranno ben 450 atleti (249 maschi e 208 femmine) gli atleti al via, trenta in più rispetto alla prima edizione, provenienti da 63 società che si daranno battaglia nella vasca da 50 metri con vista dunque sui campionati assoluti che qualificheranno tra un mese esatto per i Mondiali di Doha a febbraio.

Gli azzurri convocati per l’occasione sono venti, più i padroni di casa che si presenteranno con una nutrita rappresentanza. Mancano i big (Ceccon, Paltrinieri, Quadarella e Pilato, tanto per fare qualche nome, hanno preferito seguire altre strade) ma ci sono tanti atleti che potrebbero dire la loro sia agli Europei in vasca corta di dicembre ad Otopeni, sia in vista dei Mondiali di Doha, primo appuntamento dell’anno olimpico.

Quattro sono i romagnoli che fanno parte del gruppo azzurro, tutti specialisti della rana. In campo maschile il vice campione d’Europa in carica dei 50 rana Simone Cerasuolo, che sta preparando contemporaneamente gli Assoluti in vasca lunga e gli Europei in vasca corta che si svolgeranno tra fine novembre e inizio dicembre. Tra le donne le tre raniste di punta del gruppo allenato da Cesare Casella, Martina Carraro, Arianna Castiglioni e Anita Bottazzo, che si divideranno nelle prossime settimane tra impegni in vasca lunga e corta. Le gare sono in programma (con diretta RaiSport) oggi alle 18 e domani alle 11 e alle 18.