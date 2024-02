Lotta, Myles Amine Mularoni conquista l’argento agli Europei di Bucarest

Al campionato Europeo di lotta di Bucarest, Myles Amine Mularoni si è confermato medaglia d’argento dopo la finale contro il greco Dauren Kurugliev che ha vinto 2-1. L’avventura del lottatore sammarinese è iniziata con la vittoria agli ottavi contro Friev Naskidaeva, poi ai quarti ha superato l’ucraino Vasyl Mykhailov (9-2) e in semifinale ha avuto la meglio sul turco Osman Gocen.

Per Myles Amine Mularoni si tratta della quinta medaglia continentale consecutiva e la prima della nuova stagione agonistica per il lottatore che nel settembre scorso, aggiudicandosi il bronzo ai Mondiali, si è riservato un posto per le Olimpiadi di Parigi. Il campionato Europeo del fratello Malik è terminato nel turno di qualificazione per la sconfitta con Imam Ganishov (12-0).