La passerella tricolore di Riccione chiude la stagione

Tre giorni di passerelle, applausi, festa e auguri ma anche di voglia di gareggiare e di riscatto per chi non ha partecipato o non è riuscito a centrare i propri obiettivi agli Europei di Lublino. I campionati italiani in vasca corta che chiudono il 2025 del nuoto azzurro a Riccione saranno più o meno questo, anche se l’attacco influenzale che ha colpito la squadra italiana agli Europei di Lublino che si sono chiusi non più tardi di quattro giorni fa, ha più o meno dimezzato la presenza di stelle azzurre in Romagna.

A farne le spese è stato anche il romagnolo più atteso, Simone Cerasuolo che anche ieri era a letto con 38 di febbre e non sarà a Riccione. Il 2025 d’oro del ranista imolese si è chiuso con le tre vittorie di Lublino che si vanno ad unire a quella iridata di Singapore nei 50 rana. Chi torna da Lublino con una medaglia al collo e sarà a Riccione è Michele Busa, il faentino portacolori dell’Imolanuoto che ha colto uno splendido bronzo nei 100 farfalla ai campionati continentali e a Riccione sarà al via di 50 e 100 farfalla e dei 50 dorso con tanta voglia di confermarsi su alti livelli cronometrici. Per la Romagna del nuoto fari puntati sugli altri ranisti, dal giovane Fuschini a Saladini, da Arianna Castiglioni ad Alessia Ferraguti, ad Alessandro Pinzuti. Alessia Polieri proverà ancora una volta a dire la sua nei 200 farfalla dove, influenza permettendo, ci sarà al via una delle protagoniste degli Europei, Anita Gastaldi e la giovane Paola Borrelli. Entrambe finaliste europee della specialità e la ravennate Chiara Sama proverà a fare un ulteriore salto in avanti nello stile libero (100, 200 e 400) nel primo campionato italiano senior della sua carriera.

L’evento vedrà al via 116 società per 506 atleti. Tra questi ci saranno i medagliati di Lublino Silvia Di Pietro (50 stile libero), Simona Quadarella (200, 400, 800 e 1500 stile libero), Leonardo Deplano (50, 100 stile libero), Lorenzo Zazzeri (50, 100 stile libero), oltre ai giovani più interessanti della nidiata azzurra, Carlos D’Ambrosio (100, 200, 400 stile libero) e Alessandra Mao (50, 100, 200 e 400 stile libero).