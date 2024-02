Rugby B, il Romagna riparte dai Lions Amaranto

Dopo la settimana di riposo il campionato di Serie B riparte dalla seconda giornata di ritorno, che oggi vedrà il Romagna impegnato nell’appuntamento casalingo con i Lions Amaranto di Livorno. I galletti tornano allo Stadio del Rugby di Cesena (ore 14.30, ingresso libero) per riprendere la loro marcia e continuare il botta e risposta a distanza con le inseguitrici che sta caratterizzando questa fase del campionato.

Se il Romagna insegue un risultato positivo per confermare la propria imbattibilità e tenere a distanza le dirette concorrenti, i Lions non sono da meno: i livornesi, terz’ultimi con 15 punti, sono infatti incalzati da Firenze e Formigine e sono dunque a caccia di punti per restare al di fuori dalla zona play-out. I galletti dovranno cercare di confermare il successo ottenuto nel match d’andata, in cui si imposero nettamente per 50-18.

La 13a giornata: Romagna-Lions Amaranto, Bologna-Pieve, Modena-Firenze, San Benedetto-Jesi, Gubbio-Siena, Colorno-Formigine

Classifica: Romagna Rfc 57 punti, Bologna 49, Modena e Colorno 47, San Benedetto 32, Jesi 29, Pieve e Cus Siena 24, Gubbio 19, Lions Amaranto 15, Firenze 13, Formigine 8.

Romagna Rfc Femminile

Oggi torna in campo anche la squadra femminile del Romagna Rfc, che chiude il girone di andata con una trasferta in terra veneta sul campo del Rugby Riviera.