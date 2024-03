Ginnastica ritmica, a Forlì un week-end con la seconda tappa del campionato italiano

Un week-end di sport e spettacolo a ginnastica ritmica a Forlì con la seconda tappa del campionato italiano. Sabato 2 e domenica 3 marzo, il Pala Galassi ospita il campionato nazionale di serie A1, A2 e B di ginnastica ritmica, frutto di un accordo triennale tra Regione e Federginnastica. A Forlì si affronteranno 37 squadre, 12 per categoria. Una tappa molto importante in ottica di classifica, di retrocessioni, e soprattutto di qualificazioni alla Final Six scudetto del 6-7 aprile a Torino. In A2 sono impegnate due formazioni romagnole: la Gymnica 96 Forlì e il Cervia Ginnastica e Sport.