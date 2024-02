Ginnastica, Riccione è pronta a misurarsi con la A1: obiettivo salvezza

Si avvicina per la Ginnastica Riccione il grande appuntamento con la A1 femminile. Dopo la splendida promozione dell’anno scorso la squadra della Perla Verde è attesa all’esordio nel massimo campionato italiano, con debutto previsto sabato a Montichiari.

Ieri nella bella cornice del Palazzo del Turismo di Riccione è andata in scena la presentazione ufficiale di squadre e staff tecnico. Il sindaco di Riccione, Daniela Angelini, ha voluto salutare le atlete alla vigilia di un appuntamento così importante: «Ricordo ancora l’emozione alla notizia della promozione in A1, lo sport ha sì un ruolo tecnico, ma anche sociale, rivolto ai nostri giovani perché possano crescere facendo attività sportiva».

L’assessore allo sport, Simone Imola, ha aggiornato sui progetti strutturali relativi alla ginnastica: «Stiamo ragionando su un progetto per procedere all’ampliamento della palestra di Viale Abruzzi. Io stesso in quella palestra ho fatto ginnastica, sono un tifoso della nostra società».

Presente anche il Vescovo Nicolò Anselmi che ha benedetto la squadra e poi ha sottolineato come la comunità cristiana sia vicina agli sportivi. Dopo il saluto del delegato provinciale del Coni, Rodolfo Zavatta, ha preso la parola il presidente Francesco Poesio: «Tra due giorni inizia il campionato, sono emozionato ma anche sereno. L’obiettivo per noi è fare bene, fare bella figura, siamo una matricola quindi affronteremo il campionato di A1 umili, in punta di piedi».

Poi il presidente ha spiegato come sia avvenuta la trasformazione in Academy: «Abbiamo investito tanto per farlo diventare un Club Accademia, abbiamo allenatori competenti, una struttura ampliata e tanti servizi, dal massaggiatore all’osteopata fino al fisioterapista».

Il direttore tecnico Anton Stolyar ha ribadito: «Mi piacerebbe parlare dopo la gara del prossimo weekend, la serie A1 sarà molto più difficile della A2, però abbiamo lavorato tanto e cercheremo di faci trovare pronti all’appuntamento dando il massimo».

Molto fiduciosa anche l’allenatrice Linda Pigozzi: «Abbiamo fatto registrare una crescita graduale di anno in anno, passando dalla serie C alla A1 in cinque anni, è stata una crescita collettiva, le atlete, ma anche la società».

La parola alla capitana Adriana Poesio: «E’ stato un percorso emozionante, mi ritengo molto fortunata, grazie agli allenatori ed alla società, per me è un orgoglio essere la capitana di questa squadra, rappresentare la società e la città di Riccione».

Presentate tutte le ginnaste: Francesca Agostinelli e Sara Camba che non erano presenti, Aurora Pilolla, Arianna Aurilio, Rebecca Aiello e Zoya Szekely. Il presidente Francesco Poesio ha sottolineato infine: «Siamo una delle squadre più giovani del campionato, le ragazze sono state allenate bene per questo dovranno essere serene. Il nostro obiettivo principale è la permanenza in A1». Finale con il botto, il presidente ha annunciato che dal 17 al 19 maggio Riccione ospiterà le finali individuali Allieve Gold, previsto l’arrivo nella Perla Verde di 450 atlete.