Ginnastica Artistica: Riccione, batte forte il cuore per il gran debutto tra le big d’Italia

Il cuore inizia a battere sempre più forte, l’emozione sale di ora in ora. Da oggi pomeriggio si inizia a fare sul serio. Per la prima volta nella sua storia, la Ginnastica Riccione Academy disputerà il campionato di A1 di artistica. Lo farà a Montichiari, dove andrà in scena la prima tappa della massima competizione italiana (le altre si disputeranno il 24 febbraio ad Ancona, il 6 e 7 aprile a Ravenna con Final Six il 25 e 26 maggio a Firenze). Le riccionesi sono partite ieri mattina per il palazzetto lombardo dove, alle 12, hanno fatto le prove generali. Sono dodici le squadre ai nastri di partenza. Le biancazzurre, essendo neopromosse, fanno parte del primo gruppo e scenderanno in pedana alle 14.30 (diretta sul canale Youtube della Federginnastica).

«Non vediamo l’ora di iniziare – sottolinea il presidente Francesco Poesio - le ragazze in questi mesi hanno lavorato sodo e finalmente è arrivato il momento di capire quale sia il nostro livello. L’obiettivo è quello di conquistare una salvezza che sia la più tranquilla possibile, se poi dovesse arrivare qualcosa di altro, ben venga. Molto dipenderà da come le atlete sapranno gestire la loro emozione. Se non faranno errori importanti, potremmo toglierci fin da subito delle belle soddisfazioni».

Arrivare alla Final Six non sarà facile. L’unica certezza, per Poesio, è il primo posto: «A meno di clamorosi risultati, credo che vincerà ancora la Brixia, che ha già vinto 21 scudetti e non penso possa avere grandi rivali. Squadra da finale è Civitavecchia, vice campione d’Italia, e poi sono da tenere d’occhio l’Artistico 81 e la Heaven».

Sette le riccionesi salite nel Bresciano: la nazionale ungherese Zoja Szekely, poi Rebecca Aiello, Arianna Aurilio, Adriana Poesio (che è anche il capitano), Aurora Pilolla, Sara Camba e Francesca Agostinelli. Di queste sette scenderanno in pedana sei: il direttore tecnico Anton Stolyar e l’allenatrice Linda Pigozzi decideranno oggi se lasciare in tribuna Agostinelli o Camba.