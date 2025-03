Ginnastica A1, il Romagna Team prova a ripetersi nella seconda prova

Al Pala Rossini di Ancona il Gymnastic Romagna Team di Roberto Germani è oggi la squadra da battere (i sei esercizi sono previsti dalle 16.50 del corpo libero alle 18.45 della sbarra), dopo aver vinto la prova di esordio a Montichiari. Ancora una volta però la squadra cesenate è rimaneggiata; il capitano Andrea Dotti (che aveva affrontato corpo libero, anelli, parallele e sbarra a Montichiari) è assente per influenza. Presenti gli altri, compresi Niccolò Vannucchi e il prestito Edoardo De Rosa, stanchi ma felici dopo i bronzi conquistati alla World Cup di Cottbus (cavallo con maniglie De Rosa), (corpo libero e volteggio Vannucchi). L’olimpionico Lorenzo Casali gioca in casa, nel palasport della sua città, voglioso di offrire il meglio davanti al suo pubblico nel programma completo inserendo qualche elemento nuovo. Ad Ancona dovrebbe essere la giornata di Gabriele Tisselli: il cesenate, già presente a Montichiari, aveva dovuto dare forfait per un’improvvisa febbre accusata proprio nel giorno di gara. «Speriamo stavolta stia bene e possa mostrare la sua bella sbarra – auspica Germani - in assenza di Dotti dovrebbe affrontare anche corpo libero e volteggio, vedremo per il cavallo con maniglie».

Anche il forlivese Roberto Marzocchi dovrebbe eseguire il corpo libero, oltre ad anelli, volteggio, sbarra, e cavallo con maniglie (se in forma ndr), altrimenti lo eseguirà Tisselli.

Mancando Dotti, solo tre sono gli esercizi alle parallele (Casali, De Rosa, Vannucchi), il minimo necessario richiesto dal regolamento, per cui tutti e tre i punteggi entreranno nella classifica (non si potrà scartare il punteggio più basso). Il prestito De Rosa gareggia su cavallo con maniglie, parallele e anelli, i tre attrezzi sui quali ha deciso puntare quest’anno. «Sia al cavallo che alle parallele proverà ad aggiungere elementi più complessi, anche in uscita, ma sempre in base all’andamento della gara. Vannucchi farà tutto tranne il cavallo con maniglie, che dovrebbe eseguire Samuel Pompinetti, Casali è l’unico a presentare il programma completo».

Alla gara di Ancona seguirà un allenamento Collegiale a Milano, al quale parteciperanno Vannucchi, De Rosa e Casali, oltre a coach Germani. «Il Collegiale è molto utile a noi allenatori – aggiunge il tecnico del Romagna team - Permette di confrontarci anche con il direttore tecnico Giuseppe Cocciaro, a comunicare in modo più chiaro e diretto». Qual è e intanto il pronostico per oggi? «Anche in assenza di Dotti, proveremo di nuovo a vincere. Siamo un po’ stanchi per gli impegni ravvicinati sostenuti, la Coppa del Mondo fisicamente è tosta, costringe a un’alta concentrazione per quattro giorni. Le medaglie vinte però danno serenità a tutti». Diretta su Sport Face dalle 14.30.

© RIPRODUZIONE RISERVATA