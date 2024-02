Ginnastica A1 donne, Renato Serra, Biancoverde Imola e Riccione vogliono subito migliorarsi

Al Pala Rossini di Ancona va in scena la seconda prova di A1 con le tre formazioni romagnole decise a migliorarsi.

Renato Serra

È carica la Renato Serra, dopo avere chiuso ai piedi del podio la prima prova. Le ginnaste di Marina Meldoli e Massimo Gallina, in questa seconda gara di campionato di serie A, hanno la possibilità di affrontare la pedana più sicure e di confrontarsi direttamente con le big. Il quarto posto di Bergamo le porta infatti a iniziare la competizione odierna alle 17.30, nell’ultimo turno, insieme alle squadre con ginnaste della nazionale, quali Brixia, Civitavecchia, Trieste. Nessun cambiamento rispetto all’esordio: torna il prestito nazionale olandese Tisha Volleman (1999) sui quattro attrezzi, ginnasta che si è integrata pienamente con le più giovani bianconere che vedono in lei un riferimento. La punta Chiara Barzasi (2007), reduce da una prova di Coppa del Mondo a Il Cairo, esegue pure il giro completo. Torna a misurarsi in competizione Elisa Agosti (2007) sempre più in recupero di condizione: oggi salta probabilmente il corpo libero, per non rischiare di sovraccaricare eccessivamente gli arti inferiori (si era infortunata al tendine d’Achille), mentre presenta volteggio, parallele e trave. Vittoria Ferrarini (2010) fa il giro di 4, mentre Rebecca Evangelisti (2010) affronta il corpo libero. Le aspettative sono le stesse di Bergamo, fare una gara altrettanto bella, in grado di portare a casa punti per arrivare a Ravenna più tranquille: «Lì non sarà con noi il prestito Volleman impegnata in campo internazionale – fa sapere coach Meldoli – Perciò sarebbe importante portare a casa punti in questa seconda prova, ci consentirebbe di raggiungere il punteggio migliore per l’eventuale ingresso in Final Six».

Biancoverde

Obiettivo risalire la china. E’ chiara la missione della Biancoverde Imola, che alle 14.32 comincerà dalle parallele la propria rotazione. Le romagnole vengono dal grigio 10° posto di Montichiari dove, complici parecchi errori e qualche assenza, hanno raccolto appena 145,900 punti, e per adesso la priorità sembra mantenere la categoria (scendono le ultime tre): «Penso che abbiamo ampiamente le possibilità per recuperare due-tre posizioni – esordisce il tecnico Giacomo Zuffa - La prima prova serve quasi sempre per capire i valori in campo e devo ammettere che ripetere le Final Six sarà durissima, vista la forza delle avversarie. Il cambio all’ultimo del regolamento, con la possibilità di schierare il prestito straniero su quattro attrezzi e non più su due, ci ha penalizzato parecchio».

Rispetto a Montichiari nella formazione imolese non ci saranno cambiamenti: la Biancoverde punterà ancora forte su Carolina James e Alessia Guicciardi, che saranno schierate su tutti e quattro gli attrezzi, mentre i problemi fisici costringeranno ancora una volta la talentuosa Nisrine Hassanaine a limitarsi alle parallele. Spazio anche per Sofia Fabbri e Tiziana Purpora.

Riccione Academy

L’obiettivo è confermare, il sogno migliorare, il settimo posto conquistato a Montichiari, nel giorno dell’esordio nel massimo campionato. Ad Ancona le biancazzurre proveranno nuovamente a stupire gli addetti ai lavori superando, magari, il 148.700 strappato in terra lombarda. «Non vedo l’ora di scendere in pedana - sottolinea Zoja Szekely, stellina della nazionale ungherese, da quest’anno in forza alla società del presidente Francesco Poesio - anche perché per questa seconda prova porterò in gara tutti e quattro gli attrezzi, grazie anche alla grande fiducia che la società ripone in me. Rispetto al campionato ungherese ci sono molte più squadre perché nel mio paese ci sono dodici società in tutto. E anche il livello è più alto. Ho avuto modo di incontrare le ragazze della Nazionale Italiana, ma anche tante amiche di altri paesi, mi ha fatto piacere rivederle”. Da Zoja Szekely ad Arianna Aurilio che nella prima prova si era ben comportata al corpo libero. «Per questa seconda prova il mio obiettivo è fare meglio rispetto a Montichiari, soprattutto alle parallele e alla trave. E nel volteggio porterò un elemento nuovo, un avvitamento».