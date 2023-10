Forlì, serata di gala della boxe sabato 28 ottobre

Torna a Forlì la serata di gala più importante della boxe italiana. Il prossimo 28 ottobre, a Palazzo Albicini di Corso Garibaldi presso la Sala Aurora Aps (già Circolo dell Scranna) si svolgerà la quinta edizione della “Hall of Fame del Pugilato Italiano”. Con il patrocinio della Amministrazione Comunale e l’organizzazione dell’Edera Boxe Forli, l’appuntamento con la storia della “noble art” nazionale verrà proposto attraverso il format ideato e prodotto dal quotidiano online Boxeringweb, tra i più letti in Europa e diretto dal forlivese Flavio Dell’Amore. Partner dell’evento anche quest’anno RAI Sport che proporrà un ampio servizio sulla manifestazione. Presenteranno la serata Davide Novelli, inviato di RaiSport, e Dario Torromeo giornalista e scrittore.

“E’ per Forlì un grande onore ospitare questo evento prestigioso” afferma il Vicesindaco Daniele Mezzacapo. “La Hall Of Fame Italia – sottolinea l’avvocato Mezzacapo – fa parte del circuito mondiale che si prefigge il compito di consegnare alla storia i massimi protagonisti di questo sport che ha dato tanto lustro al nostro Paese, alla nostra città e il nostro territorio che hanno nella boxe una delle tradizioni più radicate”.

L’albo d’oro

Sono entrati nella “sala della gloria” fino ad oggi:

2018: Nino Benvenuti, Patrizio Oliva, Maurizio Stecca, Giovanni Parisi.

2019: Sandro Mazzinghi, Bruno Arcari, Francesco Damiani, Simona Galassi, Primo Carnera

2021: Duilio Loi, Loris Stecca, Sumbu Kalambay, Massimiliano Duran, Roberto Cammarelle, Cleto Locatelli

2022: Rocky Mattioli, Michele Piccirillo, Mario D’Agata, Valerio Nati, Umberto Branchini.

2018: Nino Benvenuti, Patrizio Oliva, Maurizio Stecca, Giovanni Parisi.

2019: Sandro Mazzinghi, Bruno Arcari, Francesco Damiani, Simona Galassi, Primo Carnera

2021: Duilio Loi, Loris Stecca, Sumbu Kalambay, Massimiliano Duran, Roberto Cammarelle, Cleto Locatelli

2022: Rocky Mattioli, Michele Piccirillo, Mario D’Agata, Valerio Nati, Umberto Branchini.

I premiati del 2023

In questa terza edizione nella città di Forlì saranno premiati e presenti di persona o rappresentati campioni del rango di i campioni del mondo Salvatore Burruni, Silvio Branco, Alessandro Duran, Stefano Zoff e l’arbitro internazionale Angelo Poletti. Burruni è stato l’ultimo campione del mondo totale prima dell’era delle sigle. È diventato campione del mondo dei pesi mosca WBC/WBA il 23 aprile 1965, battendo Pone Kingpetch al PalaEur di Roma. Ha vinto cinque combattimenti per la cintura italiana dei pesi mosca, nove per quella europea (sei nei pesi mosca, tre nei pesi gallo). Ha disputato 109 incontri in carriera, 99-9-1 il suo record. La targa sarà ritirata dai figli Gianfranco e Pierpaolo Larai sta producendo uno “special” per i novant’anni dalla nascita. Silvio Branco, di Civitavecchia, ha vinto una prima volta il titolo WBA dei mediomassimi nel 2003 battendo Mehdi Sahmounne a Marsiglia. Lo ha poi conquistato una seconda volta. Il 27 giugno 2006 ha superato MannySiaca, al Velodromo Vigorelli di Milano, nel match valido come titolo ad interim WBA. Alessandro Duran, di Ferrara, ha combattuto 32 volte in un incontro con un titolo. Ha vinto tredici match per la cintura italiana, cinque per quella europea. È stato campione della World Boxing Union, nei pesi welter .Stefano Zoff, di Monfalcone. Ha conquistato il mondiale dei pesi leggeri WBA il 7 agosto 1999 a LeCannet, in Francia, battendo Julien Lorcy,ed è stato tre volte campione d’Europa. Angelo Poletti, romagnolo di Imola, ha diretto 27 campionati del mondo e 35 titoli europei. Ad arricchire la serata, gli “Hall of Fame” Francesco Damiani e Maurizio Stecca presenteranno la loro biografia uscita recentemente nelle librerie.