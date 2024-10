Un successo la prima edizione di Cesena EcoTrail sulle orme del Cammino di San Vicinio. Oltre 400 partecipanti domenica scorsa si sono messi in gioco nei due percorsi di 6 e km 15 km con partenza da Rio Marano di Cesena. Una nuova e suggestiva occasione per ammirare le bellezze delle colline cesenati in una domenica di sport e aggregazione.