Boxe, Rimini rende omaggio al grande Elio Ghelfi - Gallery

Numeri di spessore assoluto: 2200 match seguiti dall’angolo, 28 Campionati del Mondo, 32 Campionati d’Europa, 62 Campionati Italiani, 2 Olimpiadi. Con vittorie importanti, tra cui 1 titolo olimpico (Maurizio Stecca), 6 campionati del mondo in varie categorie, 5 campionati europei in varie categorie, 10 campionati italiani in varie categorie. I numeri e i risultati raggiunti dal maestro Elio Ghelfi fanno sempre un certo effetto per questo, e non solo, ha lasciato un segno profondo nella sua città. La Rimini del pugilato lo ricorda sempre con grande affetto.

Erano tutti lì, questa mattina, i “fratelli della Libertas”, come loro stessi si definiscono, insieme a tanti altri amici, in una Sala della Giunta gremita. Tutti presenti per l’onorificenza che il sindaco Jamil Sadegholvaad ha voluto consegnare ai familiari del maestro Elio Ghelfi, esattamente a 5 anni dalla sua scomparsa (15 marzo 2020). Un riconoscimento per la sua straordinaria vita sportiva come allenatore nel mondo del pugilato e come uomo.

C’erano i figli Ivan e Alessandra, l’avvocato Roberto Giannini, ex allievo di Ghelfi, e Giorgio Betti, in rappresentanza del Lions Club Ariminus Montefeltro, che tanto ha fatto per la boxe riminese in quegli anni e ancora oggi.

Commovente il ringraziamento anche a mamma Tonina (moglie di Elio Ghelfi), che oggi non ha potuto partecipare alla cerimonia. “Era lei che aspettava a casa i pugili dopo gli allenamenti e dopo gli incontri. E per tutti loro, un po’ ammaccati e stanchi, c’era sempre un posto a tavola e un piatto di minestra pronto, oltre alle carezze e alle parole giuste, che a volte riuscivano anche ad alleviare i lividi.” Sono stati Ivan e Alessandra a raccontare i tratti privati del Maestro e della ‘famiglia allargata’, grazie a un papà “che accoglieva in casa i suoi pugili, come fossero altri figli da crescere.”

Nelle loro mani, in segno di gratitudine, il sindaco Jamil Sadegholvad ha consegnato la medaglia raffigurante il segno zodiacale della Cappella dei Pianeti del Tempio Malatestiano. Un’onorificenza col segno zodiacale dei Gemelli, a rappresentare il mese in cui nacque il maestro, nel lontano 1937. Un simbolo della grande gratitudine che tutta la città ha nei confronti di Elio Ghelfi.

Un affetto espresso anche nel 2023, quando il Comune di Rimini decise di intitolare a Elio Ghelfi “Pugile e allenatore di boxe riminese (1937-2020)” la rotatoria posta tra via Edelweiss Rodriguez Senior e via Macanno. Un momento ufficiale che, anche in quel caso, come oggi, fu molto partecipato da amici e conoscenti del maestro.