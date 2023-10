Boxe, a Cesena i campionati regionali dal 3 al 5 novembre

Cesena si prepara ad accogliere il fascino e l’adrenalina del mondo pugilistico. Gli atleti più talentuosi della regione Emilia-Romagna si confronteranno in un emozionante torneo ad eliminazione diretta. “Siamo felici – commenta l’assessore allo Sport Christian Castorri – di poter ospitare nella nostra città un’iniziativa regionale di questo livello. Nel corso degli anni abbiamo provato ad allargare il ventaglio delle discipline sportive proponendo alla città eventi pubblici in grado di presentare tutti gli sport e ampliando di volta in volta la platea degli appassionati”.

Da venerdì 3 a domenica 5 novembre a Cesena, in via Fausto Coppi 55, si disputeranno i campionati regionali di pugilato. La tre giorni, organizzata dalla Bronx Gym del maestro Igor Ronchi e partecipata da oltre cento atleti, affonda le radici nella lunga tradizione sportiva nelle arti marziali e nel pugilato che dopo quindici anni di grandi eventi e di campioni sfornati dalla suddetta scuola di combattimento cesenate, quest’anno presenta in città il torneo più importante dopo gli assoluti del pugilato italiano.

Sul ring nel fine settimana saliranno i migliori atleti della regione che combatteranno in un torneo ad eliminazione diretta per aggiudicarsi il pass per i campionati nazionali assoluti. Per la scuderia del maestro Igor Ronchi in gara ci saranno l’atleta cesenate Alex Stana, che nella categoria 86 kg proverà l’assalto al titolo regionale. Venerdì quarti di finale, sabato semifinali e domenica la serata con le finali, ma anche ballerine e spettacolo rock live con Alex Kage & i miti del Rock. I quarti di finale sono in programma per venerdì 3 novembre, alle ore 20; sabato 4 novembre, alle ore 17, si terranno le semifinali. Domenica 5 novembre, alle ore 17:00, grande festa con le finali. Per ulteriori informazioni: https://www.fightneverend.it/. Venerdì e sabato sarà possibile partecipare all’evento acquistando un biglietto di 10 euro. Domenica l’ingresso a persona sarà di 15 euro.