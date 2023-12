Bob a 4, il quartetto azzurro di Bilotti si conferma nella top ten

Confermarsi, si sa, nello sport è sempre la cosa più difficile, ma in questo inizio di stagione per Lorenzo Bilotti e il team azzurro di bob a 4 la qualità delle prestazioni sembra aver raggiunto una certa continuità ad altissimo livello. Dopo lo storico secondo posto centrato a Yanqing in Cina il 19 novembre, l’Italia domenica scorsa ha infatti chiuso nona la prova di Coppa del Mondo a La Plagne in Francia. Quella top ten che, da oltre un decennio, rappresentava una chimera per gli equipaggi tricolori, sta insomma diventando una piacevole abitudine, grazie all’indiscutibile talento del pilota Patrick Baumgartner e al fondamentale aiuto di Eric Fantazzini, Robert Mircea e appunto del lughese Bilotti.

Spinta da migliorare

Sul budello transalpino la vittoria è andata al tedesco pluridecorato Francesco Friedrich, che si è preso una bella rivincita rispetto alla Cina, quando chiuse 3° dietro gli azzurri. Il tedesco ha totalizzato il tempo di 1’56”14, frutto di 58”12 nella prima manche e del 58”02 della seconda che, scontato dirlo, sono stati sempre i migliori crono fra i sedici equipaggi in gara. Dietro di lui i connazionali Johannes Lochner (1’56”58) e Adam Ammour (1’56”69), a confermare la tradizionale superiorità teutonica in questa disciplina. Quarti, quindi primi dei non tedeschi, gli svizzeri pilotati da Michael Vogt (1’57”05), mentre l’Italia si è spinta fino al 9° posto in 1’57”33: al 58”72 del 1° round (9° crono) ha fatto seguito un deciso miglioramento in 58”61 (6° tempo di manche), che però non è bastato a recuperare posizioni (a 8 centesimi l’8° posto del cinese Chunjian). I margini di miglioramento per Baumgartner e soci sono tanti, specie nella fase di spinta, dove con 5”92 (6° tempo) e 5”93 (8°) rispetto ai top-team c’è ancora un distacco in doppia cifra a livello di centesimi.

Da segnalare in Francia anche la presenza del castellano Riccardo Ragazzi, impegnato nell’equipaggio guidato da Mattia Variola insieme a Josè Obou e Fabio Batti: Italia2 ha chiuso 15a in 1’58”33 (59”38 e 58”95). In Coppa del Mondo Baumgartner sale a 360 punti ed è quarto; guida Lochner a quota 435 su Vogt (425) e Friedrich (410).

Tutti a Innsbruck

Dalla Francia, Bilotti e tutti gli altri azzurri si sono spostati direttamente a Innsbruck dove domenica prossima li attende una tappa di Coppa del Mondo valida pure come campionato Europeo.

Nelle prove disputate ieri Baumgartner ha fatto segnare il miglior tempo nella prima manche (51”56) e il secondo nelle due successive (51”90 e 52”07), ma va sottolineato che gli avversari più forti hanno disertato questa sessione ufficiale.

La sensazione, comunque, è che il feeling degli azzurri con il budello di Igls sia ottimo e domenica andranno seguiti con grande attenzione. Per Variola, invece, questi i tempi fatti segnare nelle prove: 51”87 (2°), 52”07 (4°) e 52”34 (6°).