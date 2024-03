Bob a 4: Bilotti, si alzano asticella e ambizioni

Pronta a stupire. E’ l’Italia del bob a 4 che, domani e domenica, sarà impegnata sulla pista tedesca di Winterberg ai Campionati Mondiali, ovvero l’appuntamento più importante della stagione. Dell’equipaggio azzurro fa ormai stabilmente parte anche un romagnolo, ovvero il lughese Lorenzo Bilotti, che nel carnet ha già messo due Olimpiadi e tre rassegne iridate. Questa volta, però, l’attesa è decisamente superiore al passato, perché l’Italia può puntare ad un piazzamento importante, come hanno legittimato i risultati in Coppa del Mondo, iniziando dallo storico 2° posto centrato il 19 novembre scorso in Cina. Ai Mondiali si gareggia su 4 manche (domani 10 e 11.30, domenica 14 e 15.30), quindi bisognerà produrre uno sforzo fisico e mentale decisamente superiore rispetto alla Coppa. Lo staff tecnico punta tutto sul talento cristallino del pilota Patrick Baumgartner, che sarà spalleggiato da Eric Fantazzini, Robert Mircea e da Bilotti come frenatore.

Winterberg, pista tosta

Ieri le prove d’allenamento cronometrate hanno dato buone indicazioni all’Italia, ma da domani si farà sul serio e sarà tutto diverso: «Noi siamo pronti – esordisce un motivatissimo Lorenzo Bilotti - sotto tutti i punti di vista. Abbiamo cercato, con i normali alti e bassi di una stagione, di essere pronti a dare il meglio e a farci notare, magari stupendo anche qualcuno».

In una disciplina come il bob incidono mille varianti, a cominciare dalle caratteristiche della pista, molto diverse l’una dall’altra: «Winterberg è una pista che a noi a volte ha fatto fare un salto di qualità, mentre in altre occasioni ci ha creato qualche problema. Si tratta di un tracciato conosciuto e bello, sarà importante dimostrare i progressi in spinta ed essere vicini agli atleti di punta per dare a Patrick (Baumgartner, ndr) tutte le carte in regola per esprimersi alla guida».

Obiettivo top six

Ai precedenti Mondiali Bilotti ha centrato un 20° posto nel 2017, un 14° nel 2020 e un 15° nel 2021. Questa volta per lui e l’Italia l’asticella si alza, e di molto: «Entrare nei primi sei – sottolinea il lughese - è un nostro obiettivo. Va detto che ai mondiali su 4 manche è tutto molto più difficile, considerato che almeno dieci equipaggi si giocheranno concretamente la top six, ma partiremo per essere in quelle posizioni».

I risultati in Coppa del Mondo sono più che incoraggianti, con Baumgartner addirittura 5° in classifica dopo 7 prove. Interessante capire cosa dovranno migliorare gli azzurri per tornare a casa dalla Germania senza rimpianti: «Intanto mantenere un’ottima costanza nei tempi di spinta, E abbiamo dimostrato di saperlo fare, poi dovremo cercare di commettere meno errori possibili nelle quattro manche».