Atletica, Giada Donati e Riccardo Sintoni sul podio di Parma

Al centro del “villaggio” atletica, lo scorso week-end, c’erano chiaramente i tricolori assoluti indoor, ma l’attività a livello regionale non è rimasta ferma, anzi. Tanti gli appuntamenti in agenda, con i romagnoli come sempre in evidenza. A Parma, nel meeting assoluto organizzato dal locale Cus, terzo posto di Riccardo Sintoni della Libertas Forlì sui 400 (54”31), mentre al femminile si impone la forlivese (ora in forza all’Assindustria Sport) Giada Donati in 1’00”85.

I Regionali di prove multiple

Sempre il Palalottici di Parma ha ospitato i campionati Regionali indoor Cadetti di prove multiple caratterizzati per la Romagna dal successo nel Tetrathlon di Pietro Giuliani (Edera Forlì) con 2.715 punti, non lontano (25 punti) dal primato regionale di Michele Brini che resiste dal 2013. Per Giuliani 8”88 nei 60 ostacoli, 1.56 nell’alto, 13.78 nel peso e 3’02”95 sui 1000 metri. Terzo gradino del podio per Benis Israel Sepa (Libertas Forlì) con 2.315 punti (8”89, 1.50, 10.63 e 3’10”82).

Il Cus Parma ha poi organizzato alcune gare giovanili di contorno: fra i Cadetti 24”71 e successo nei 200 per Giovanni Orlandi (Endas Cesena), come pure con 2.15 nell’asta per Caterina Gozzi (Imola Sacmi Avis). Nei Ragazzi festeggia con 1’42”45 nei 600 il talentino imolese Achille Beccari, insieme a lui Francesco Pretolesi (Libertas Forlì) con 5.03 nel lungo, Margherita Castagnari (Atletica Imola) sui 600 in 1’44”51 e Agata Venturi (Victoria Sant’Agata) nel lungo a 4.81.

Il Trofeo della marcia

Domenica scorsa è anche andato in scena a Modena il Trofeo Invernale di Marcia 2024 a cura della Fratellanza. Negli Assoluti, sui 10.000 metri, chiude 3° lo Junior della Self Montanari, Cristian Serra in 49’23”03 e fra le Allieve (5.000 metri) strepitosa affermazione di Beatrice Palmonari (Atletica Lugo) che con il crono di 24’49”58 si inserisce al terzo posto della graduatoria regionale di tutti i tempi fra le Under 18. Al traguardo è quinta la sua compagna di squadra Aida Folli in 34’27”66. Sui 5.000 metri Cadetti, argento a Riccardo Camporesi (Atletica 85 Faenza, 28’36”24).