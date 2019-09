Sport e scienza, la doppia sfida di Alex Zanardi all'Ironman di Cervia

CERVIA. Alle imprese è abituato ed ha abituato anche tutti quelli che lo seguono. Nonostante il gravissimo incidente automobilistico che lo ha colpito, Alex Zanardi non si è mai arreso continuando a fare sport ad alto livello. E questa volta a Cervia si misurerà in una nuova sfida. Anzi, una doppia sfida con finalità non solo sportive ma anche scientifiche cimentandosi sia nell'Ironman Italy di oggi che in quello sulla mezza distanza di domani. Due gare di seguito a poche ore di distanza che servirà a raccogliere dati e come test per analizzare come il corpo umano possa rispondere.

