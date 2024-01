Una due giorni al Petrella con i Motus

È importante, quando ci si vuole fare ascoltare, l’impatto visivo: le stranezze, i colori forti, la stravaganza sono fattori che attirano l’attenzione su di sé. Da questo spunto parte la composizione dei due spettacoli della compagnia riminese Motus: “Mdlsx”, in scena il 25 gennaio alle 21.00 al teatro Petrella di Longiano, e “Tutto brucia”, la cui soundtrack verrà presentata il giorno seguente alle 21.30 da Francesca Morello (in arte Ryf).

Mdlsx sta per “Middlesex”, romanzo di Jeffrey Eugenides che segue la storia di Cal (prima Calliope), ermafrodito, nato maschio nel corpo di una donna, e della sua vita, fatta di fughe, esami clinici e umiliazioni: mischiando a questa storia il corpo androgino di Silvia Calderoni, attrice della compagnia Motus, ed elementi queer, il risultato è uno spettacolo d’impatto, che diventa un inno alla libertà di essere sé stessi al di fuori dai confini.

“Tutto brucia” invece si ispira a “Le Troiane”, tragedia di Euripide che si svolge subito dopo la caduta di Troia e che vede in scena le donne troiane che, dopo aver subito innumerevoli lutti dovuti alla guerra, vengono assegnate come schiave ai generali greci. “Tutto brucia” infatti è una frase pronunciata da Cassandra, la profetessa condannata a non essere mai creduta, una personificazione della scienza che avverte il genere umano sui rischi comportati dal cambiamento climatico. I due spettacoli portano il focus sullo stesso tema, il lutto, che rappresenta una fine, come i disastri climatici e la pandemia (durante cui è stato ideato lo spettacolo “Tutto brucia”), a cui si contrappongono “Le Troiane” e “Tutto brucia” che invece rappresentano un inizio, se pur doloroso. (emma togni)

