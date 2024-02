Ty Segall in concerto a Cesena per “acieloaperto”

Novità per la dodicesima edizione della rassegna: “acieloaperto” torna nel suggestivo Chiostro di San Francesco, nel cuore di Cesena. Succede mercoledì 28 agosto con il concerto di Ty Segall. Il cantautore americano si esibirà in uno speciale show in solitaria, e in acustico. Ecco quindi il quarto annuncio di “acieloaperto 2024”, che arriva dopo quello degli Slowdive, che suoneranno a Villa Torlonia lunedì 1 luglio, di Fulminacci, atteso mercoledì 3 luglio sempre a San Mauro Pascoli, e degli Explosions in the Sky, in concerto domenica 11 agosto alla Rocca Malatestiana di Cesena.

Si tratta dell’unico concerto in regione del tour estivo di Ty Segall: sarà quindi un’occasione speciale per ascoltare dal vivo il suo quindicesimo album in studio, “Three Bells”, uscito a gennaio, in un’inedita ed eccezionale versione acustica.

“Three Bells” è un viaggio musicale che spinge Ty Segall più lontano e più in profondità di quanto abbia mai osato prima. Un capolavoro di espressione personale che si manifesta attraverso parole, musica e produzione: l’album affronta in modo parabolico la malinconia con una compassione avvolgente, in un flusso ininterrotto di suoni coinvolgenti.

I biglietti per il concerto (20 euro più diritti di prevendita) saranno disponibili a partire da venerdì 23 febbraio alle 11:00 tramite i circuiti TicketOne e TicketMaster.