Tash Sultana a Villa Torlonia il 23 agosto per “Acieloaperto”

Domenica 23 agosto è il giorno del ritorno nel nostro Paese di Tash Sultana. Succede ad “Acieloaperto”, a Villa Torlonia di San Mauro Pascoli. Un evento eccezionale: si tratta infatti dell’unico concerto in Italia del tour estivo della musicista australiana, che la porterà a calcare i palchi di festival internazionali in varie parti del mondo, proponendo la performance solista immersiva e potente tramite la quale pubblico e critica l’hanno conosciuta e apprezzata negli anni. Un mestiere, quello della performer, imparato per le strade di Melbourne, lungo le quali ha cominciato a esibirsi come busker. Autodidatta, Tash ha imparato a suonare oltre una dozzina di strumenti, diventando una vera e propria “one-person band”, e sperimentando tecniche di looping che l’hanno portata a progettare una propria loop station insieme a un team di tecnici. Il successo internazionale arriva nel 2016 con l’EP “Notion”, che ottiene milioni di ascolti e certificazioni oro e multi-platino. L’album di debutto “Flow State” consacra definitivamente Tash Sultana come artista visionaria, e apprezzata dal pubblico. Nel 2021, il secondo album “Terra Firma” segna una nuova fase artistica, debuttando al primo posto della classifica ARIA e ricevendo importanti riconoscimenti, tra cui il premio di Rolling Stone Australia per il miglior singolo con “Pretty Lady”. Nel 2023, l’EP “Sugar” mostra un ulteriore lato della sua evoluzione artistica: un progetto sperimentale che unisce paesaggi sonori innovativi a una scrittura più diretta e luminosa, con collaborazioni come quella con BJ The Chicago Kid. Nel 2025, con l’EP “Return to the Roots”, Tash Sultana intraprende un ritorno coraggioso e autentico alle origini, riscoprendo la spontaneità delle prime sperimentazioni con il looping e riaffermando la propria identità artistica libera da qualsiasi convenzione. Il 2026 segna un nuovo capitolo: un tour globale ambizioso che la porterà anche ad acieloaperto.

I biglietti per il concerto saranno disponibili in prevendita su circuiti TicketOne e TicketMaster a partire da venerdì 17 aprile alle 10, online e presso i rivenditori autorizzati.