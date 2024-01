Scritture in scena al Cocoricò

Una delle discoteche italiane più famose d’Europa è il Cocoricò di Riccione, ed è proprio sotto la sua piramide che tra il 14 e il 16 febbraio si svolgeranno gli spettacoli della rassegna “Scritture in scena”, organizzata da Riccione Teatro insieme a Mic e Siae, che porterà sul palco le opere di giovani registi e interpreti. La prima serata (14 febbraio) vedrà in scena due spettacoli: il primo, alle 21.00, è intitolato “A+A. Storia di una prima volta”, è di Giuliano Scarpinato e tratta le ansie e i falsi miti di due giovani che si avvicinano al mondo del sesso; alle 22.30 invece sarà in scena “Inferno grande” di Nicolò Sordo, ambientato nell’immaginaria Col Angeles in cui il fine settimana si fa uso di droghe e l’inverno porta tanta solitudine. Nella serata del 15 febbraio alle 21.00 Tommaso Fermariello presenta “R+G”, una reinterpretazione della tragedia shakespeariana in cui ci si concentra sul rapporto tra Romeo e Giulietta che, non conoscendo vie di mezzo, passano dal totale sconforto a un enorme gioia. Infine il 16 febbraio è la volta dello spettacolo interattivo “Afànisi” di Alessandro Paschitto, in scena alle 21.00 L’ingresso costa €15 e include un drink, con riduzione a €10 per gli under 25. (Emma Togni)